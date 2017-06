Julio Iglesias: “Me da miedo Bertín Osborne, es un encantador de serpientes”

El cantante contestó así a la pregunta de si iría al programa ‘Mi casa es la tuya’ y confesó que él es muy cerrado

Las entrevistas promocionales dan para hablar de los nuevos trabajos y también de los miedos de los artistas. Así ocurrió durante el encuentro entre el cantante Julio Iglesias y el periodista Carlos Herrera en su programa Herrera en Cope el pasado viernes 9 de junio.

En un momento de la conversación Herrera le comenta a Julio Iglesias que su móvil personal está “petado” de preguntas y comentarios para él y que muchas personas quieren saber si va a ir a casa de Bertín Osborne, en referencia al programa Mi casa es la tuya que emite Telecinco. Julio Iglesias responde: “Ir con Bertín es muy peligroso porque es un encantador de serpientes. Salirme de ese camino al que Bertín me va a querer llevar me va a costar mucho y puede ser que la gente piense que soy demasiado diferente a lo que pensaban, y no quiero eso”. “A mí me da mucho miedo”, continúa explicando el cantante, “quiero mucho a Bertín pero me da pánico ir porque he visto a muchos vomitar allí cosas que seguro se habrán tenido que tragar después”.

Ni siquiera cuando Herrera le comenta que él fue y se lo pasó muy bien, el cantante cambia de opinión. “Tú eres muy simpático y un libro abierto”, le responde Julio Iglesias, “pero yo soy muy cerrado y tener que abrir ahora ese libro en un programa que a veces va por pasadizos un poco complicados, puede hacer que te desvíes y te caigas al agua”.

El departamento de comunicación de Telecinco ha afirmado que todavía no tienen ninguna directriz sobre los invitados de la nueva temporada del programa de Osborne y que ni de ellos, ni de la productora con la que están coordinados, ha partido ninguna iniciativa de invitar a Julio Iglesias al programa, al menos hasta el día de hoy. El representante del cantante consultado por este periódico remitió a la grabación de la entrevista. “Ha dicho lo que ha dicho”.

El cantante lanzó a principios de mayo un nuevo álbum, México & amigos, con duetos y canciones que él mismo ha declarado que “está dedicado a eso grandísimos autores que, generación tras generación llenaron nuestras vidas de amor, nostalgia, recuerdos y momentos, que después de los años, siguen vivos en nuestras almas”. En el disco, el número 82 de su carrera de 49 años sobre los escenarios, colaboran artistas como Diego Torres, Juan Luis Guerra, Plácido Domingo, Thalía, Pablo Alborán, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina o Eros Ramazzotti.

