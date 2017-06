Katy Perry se convierte en la primera persona en alcanzar 100 millones de seguidores en Twitter

Katy Perry puede añadir una nuevo título a su CV: “La persona más seguida de Twitter“.

Sí, la súper estrella pop de 32 años se acaba de convertir en la primera persona en alcanzar los 100 millones de seguidores en Twitter, colocándose en el puesto Nº 1 de las personas más seguidas en esta red social.

E! NEWS > Katy Perry responde a las recientes críticas sobre su nueva imagen: “No soy una artista estafadora”.

Twitter compartió un post en honor a Katy, usando el título de su nuevo álbum, escribiendo, “Hoy, somos #TESTIGOS [WITNESS] de la historia. ¡Felicidades @katyperry, la primera en alcanzar 100 millones de seguidores! #AmorKaty”.

Twitter también compartió un video con algunos de los mejores tuits de Katy a través de los años, empezando con su primer tuit en febrero de 2009.

Today, we #WITNESS history.Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

— Twitter (@Twitter) 16 de junio de 2017