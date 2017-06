Kim Kardashian: así se ha convertido en un negocio

La estrella de los reality cuénta cómo maneja sus diferentes perfiles sociales

A Kim Kardashian se la ha acusado de muchas cosas, pero sobre todo de haberse hecho famosa y multimillonaria a raíz de vender humo. Pero a lo que los críticos tienen que resignarse es a admitir que la mediana de las tres hermanas ha sabido construir un imperio empresarial que no va siempre ligado a las audiencias del reality Keeping Up With The Kardashians, sino de sus perfiles sociales. Es por eso que sus consejos sobre el mundo del marketing o la gestión de redes como Twitter o Instagram tienen su relevancia.

En la conferencia sobre mujeres Forbes Women’s Summit organizada en Nueva York, Kardashian se sentó con el editor en jefe de la revista Forbes en una charla titulada ‘El imperio cambiante: Kim Kardashian West, sobre su reinado supremo’ para hablar sobre la forma en la que ha amasado una cantidad tan impresionante de seguidores en redes sociales —con más 50 millones en Twitter y más de 100 en Instagram. Para Kardashian, cada plataforma es distinta, pero “las redes sociales son la herramienta más importante para construir tu marca” y requieren “que seas auténtico y escuches”.

Kardashian admitió que Instagram es la aplicación a la que más tiempo dedica antes de publicar nada. Para ella, también es la plataforma que mejor le permite mostrar su lado más artístico con según qué planos o looks. “Si la gente cree que sólo publicas una foto y ya está, no es así”, dijo Kardashian. “Me gusta que mi Instagram luzca de una manera concreta y soy muy lunática con eso porque a veces también hay mucha presión a la hora de publicar”.

Twitter

“Me encanta la conversación con la gente”, dijo Kardashian sobre Twitter según ha recogido el portal Elite Daily. “Creo que a la gente le encanta promocionar, pero yo escucho mucho”.

Snapchat

Snapchat es la herramienta perfecta “para mostrar tu día a día”, dijo Kardashian. También ha añadido que planea utilizar Snapchat mientras trabaja en su nueva línea de belleza para que sus seguidores puedan ver su proceso creativo y el desarrollo empresarial que conlleva sacar adelante su marca.

Kardashian, eso sí, quiso dejar claro que los descansos lejos de las redes también vienen bien. Después de su robo en París, la celebrity anunció que se tomaría un respiro de su rutina en las plataformas sociales. Preguntada por ello en la charla de Forbes, Kardashian añadió: “Cuando te tomas un tiempo para ti misma, algo mágico ocurre”.





Fuente: revistavanityfair.es