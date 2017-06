Kim Kardashian y Kanye West muestran su amor en un viaje de cumpleaños a Japón

La pareja sigue de fiesta.

Kim Kardashian y Kanye West se demuestran su amor durante su viaje a Japón por el 40 cumpleaños de Yeezy.

Después de su costoso viaje de la semana pasada a las Bahamas, junto a North y Saint, el dúo decidió celebrar sin niños en la cosmopolita ciudad de Tokio.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians ha estado compartiendo su gran aventura junto a su esposo a través de Snapchat, donde también ha mostrado sus fabulosas combinaciones de ropa.

La pareja fue a un restaurante de Kill Bill, a ver carreras e inclusive a un McDonalds japonés. Los tórtolos también encontraron algo de tiempo para posar en selfies desde lo que parecía ser su cuarto de hotel.

En un foto, Kim aparece frente a su esposo y padre de sus hijos, usando un top y pantalones brillantes. El cumpleañero, quien se estrenó en los 40’s el 8 de junio, estaba todo vestido de negro.

En otra foto, la estrella de reality viste un glamoroso kimono negro con su cabello recogido hacia atrás.

En ambas imágenes pareciera que están en el baño de su hotel, que tiene lavamanos para cada uno (¡el secreto de un matrimonio exitoso!).

Antes de su viaje a Tokio, el dúo pasó cuatro días en el exclusivo hotel Baker’s Bay Golf and Ocean Club, el lugar favorito de las celebridades cerca del cayo Great Guana.

Para el fin de semana largo, la famosa familia y sus amigos se sintieron como en casa en la lujosa villa, donde cada uno tenían pisos separados. Tienes que ser un miembro de Baker’s Bay o ser invitado por un huésped para quedarte ahí, pero mansiones similares en islas privadas cuestan desde los 44 mil dólares la noche. Por cuatro noches, da un total aproximado de 176 mil dólares.

Fuente: eonline.com