La cienciología sale de la sombra y el debate se traslada a las redes sociales en Bolivia

Algunos advierten de que este credo tiene influencias negativas y que puede afectar a las familias cuyos miembros estén inmersos.

EL DEBER / Carmela Delgado/Berthy Vaca

Hasta hace una semana la cienciología era desconocida para muchos en Bolivia, pero las redes sociales se encargaron de poner en el debate los principios de esta doctrina religiosa que ya tiene presencia en el país y, en particular, en la capital cruceña.

Esta religión fue fundada por el escritor estadounidense de ciencia ficción Lafayette Ronald Hubbard y que en algunos países, como Francia, es considerada una secta.

La presentación y entrega del libro El Camino a la felicidad, escrito por el fundador de la cienciología, en la feria del libro y que lleva en la contratapa unas breves palabras de Sebastián Molina Barbery, abrió el debate, por lo que su padre, Carlos Hugo Molina, respondió, a través de su cuenta de Facebook, que “quien se atreva a leerlo se encontrará con 21 máximas básicas que, por obvias, sería una irracionalidad el negar su validez”.

“Personas que estimo me han preguntado si yo sabía esa faceta de Sebastián y si yo también soy miembro de cienciología. Con respeto respondo que sí lo sabía, y que yo no soy, no fui ni seré parte de ellos. Y quiero decirlo así de claro para establecer una posición respecto al debate que se ha abierto por las redes; las características de denuncia y casi de escándalo en algunos casos, relatan historias tan fantásticas que por absurdas rayan en la estupidez”, añadió a su comentario al que luego se sumaron otros que arrastraron una seguidilla de comentarios.

El mismo efecto generó lo que denunció Jorge Arce Castillo (43), que mantiene una batalla en la justicia desde hace cuatro años por la paternidad de su hija. El comentario desató diferentes opiniones porque sacó a la luz pública que la madre de su hija profesa esta doctrina.

“Me enteré de que esto entró a Bolivia hace cuatro años, pero creo que viene de por lo menos unos siete años”, complementó.

Cuenta que se involucró con el tema cuando comenzó a enamorar con la madre de su hija, en 2011, que forma parte de una familia conocida en la sociedad cruceña.

Asegura que el primer y único curso que asistió se trataba de eficiencia personal, pero que eso fue una excusa para realizarme un test de 200 preguntas. Una vez que se negó a continuar en el proceso de esta doctrina, todos sus allegados que estaban involucrados lo bloquearon de la lista de contactos.

“La cienciologia dañó tremendamente a mi familia y, especialmente, me robó años de conocer y compartir con mi hija, el tesoro más grande que me dio mi vida”, dice parte de su escrito que también colgó en su cuenta de Facebook.

Según él, decidió sacar su caso a la luz pública porque no puede permitir que dañen más familias por falta de una correcta información de lo que realmente es esa organización.

Una de las cosas que cuestiona de esta creencia es que para ingresar al grupo pasan por un proceso de purificación, en el que también se someten a un detector de mentiras donde les hacen sacar momentos de su vida que la persona quiere olvidar. Algunos señalan que cuando quieren retirarse del grupo usan esas confesiones para denigrarlos.

También señala que cuando alguien de la familia se opone a esta religión comienzan a hacerle la desconexión, que es apartarlo de todo su entorno.

Estas percepciones también tienen resonancia en algunas publicaciones que circulan en internet, donde señalan que los miembros de la Cienciología son sometidos a presiones sicológicas y que por medio de amenazas han construido un imperio económico conquistando a estrellas de Hollywood, empresarios y políticos de todo el mundo.

Tom Cruise, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Oliver Stone, Constantin Costa Gravas, Larry King, Mario Puzo, Aaron Spelling, Gore Vidal son algunos nombres de famosos que se difunden.

Cienciólogo local

Osvaldo Peredo resalta que el que ahora es presidente de la cienciologia, David Miscavige, al parecer ha comprado la marca Lafayatte Ronald Hubbard, que con su espíritu capitalista creó la religión de la cienciología, porque veía que todo su planteamiento le reportaba ganancias y, por lo tanto, al generarle más ganancias, los impuestos eran mayores, por lo que para evadir el pago de tributos, creó una religión.

Peredo hizo notar que Hubbard comenzó con un planteamiento científico, desarrolló una ciencia de la salud mental, escribió muchos libros al respecto, pero hay un momento en que él desaparece y se publican varios libros con su firma y ha notado que el sentido original está modificado.