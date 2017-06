La columna jónica: ¡Mi líder sempiterno!

Por Tirajones (Carlos Valverde)

Mi Predicador; mi Jimmy Swaggart de la integración! Loada sea la hermana Guísela López quien superando los niveles medios del chupamedierismo plurinacional tan vulgar y característico de los tiempos que corren encontró para usted la figura ideal : “Predicador de la integración”.

¡Me superó la Hermana Ministra!!! Que quiere que diga… al Predicador, lo que es de él y a la hermana…. El Ministerio de Loas y Alabanzas ¡Ningún término le viene más apropiado, mi líder!

Estuve pensando qué predicador le queda mejor… a veces lo veo como si fuera usted como Edir Macedo Bezerra , el de “Pare de sufrir”… así lo pienso cuando lo escucho decir que el país crece, que la pobreza se achica… que en unos años vamos a tener que “importar” pobres para justificar su presencia en el Gobierno y en otras ocasiones, se me antoja nomás un Jimmy Swaggart tercermundista… por eso de las mujeres, de pollera, pantalón, falda… rubias, teñidas siliconadas, lo que sea… en eso lo veo con un “aire” al choco Jimmy… en fin… que venga el diablo y escoja entre ustedes, total… yo ya hice mi parte.

¡Es que usted no se da cuenta de la dimensión que tiene! Usted va a ascender, cuando sea su voluntad, al cielo en cuerpo y alma como la Bella Remedios , y ojalá sea rápido, antes que el país se vaya a la mierda y encima le echen la culpa a usted… como si algo hubiera hecho como para que nos merezcamos semejante destino…

Sus talentos, mi Predicador, superan a los del tal Bob Dylan ese que ganó el premio Nobel por escribir cosas sin sentido como:

Cuántos caminos debe recorrer un hombre,

antes de que le llames “hombre”

Cuántos mares debe surcar una blanca paloma,

antes de dormir en la arena.

Cuántas veces deben volar las balas de cañón,

antes de ser prohibidas para siempre.

La respuesta, amigo mío, está flotando (silbando) en el viento,

la respuesta está flotando en el viento.

¡Já!!! Usted si sabe escribir…

“Tú eres mi amorcito,

verde cogollito.

Has entrado en mí para hacerme feliz.

Mama coca,

q’omer lakicito,

madre de nuestra dignidad”.

Para los que no entienden, mi líder único y trino (tres en uno)… se me ocurre que pudiéramos interpretar algo así como:

Verde cogollito, que machucado se vuelve blanquecito

Entrando por la nariz, para hacerlo feliz

Madre dignidad, coca del Chapare

Yungas no te iguala

Palo y bala, meta Cocarico!!

Mi Inspiración ¡!! Usted “eleva” mi ánimo y espíritu… y hace que finalmente entienda que celebrar el cumpleaños del Che, es una bella manera de sistraer a los opositores a los que les interesa más criticarlo por eso que preocuparse por los verdaderos problemas del país… usted siga así mi líder… como cuando juega futbol y los descoloca a todos con su “juego de cintura” (ya es más fácil saltarlo que darle la vuelta, dijo uno de sus rivales cuyo nombre quedará en el anonimato) … y cuando digo todos, es todos, los propios y los extraños… los propios que no saben qué piensa hacer (como con YPFB) y los extraños porque saben que si lo marcan… un rodillazo es lo menos que pueden sufrir, cuando no una salida apresurada de la pega… porque la Fiscalía general le econtró que arrugó un papel, en vez de usarlo… aunque sea en el baño, contradiciendo la señal de austeridad demostrada por su liderazgo que… se limpia con la constitución…

Mi líder… no lo aburro más (no hay necesidad, con no leer, es suficiente)… sepa que cuando necesite, me tiene… soy para usted esa figurita que se mira y se puede usar… hágalo… así … así nos beneficiamos todos…

Suyo:

Carloncho…

Su pajlita favorito