La desgarradora confesión de un ex deportista gay: “Mi plan era acabar con mi vida después de retirarme”

El ex jugador de los Patriots contó que jugar en un equipo tan fuerte le permitió que la atención siempre estuviera puesta en el triunfo y no en su vida personal. “Estaba realmente feliz de haber jugado en New England Patriots. Todos realmente ponían el foco en ganar y eso funcionaba en mi situación: ellos se concentraban en el fútbol y no en un novato como yo, en si estaba casado o por qué no tenía novia“, explicó.