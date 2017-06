La exasambleísta Buldeman, tras “escrachar” a Peña, ahora amenaza con huelga de hambre

Santa Cruz. El Movimiento Demócratas Social (MDS) del gobernador Ruben Costas enfrenta un conflicto interno por un curul en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz. La asambleísta Neira Budelman, por la provincia Germán Busch, exige a las autoridades que le permitan reasumir el rol que le corresponde y sin presiones. Ayer protagonizó un escándalo al agredir verbalmente al Secretario de la Gobernación, Vladimir Peña.

Pugna interna en MDS por un curul

Asambleísta denuncia acoso político. Polémica. Legisladora anuncia huelga de hambre si Demócratas no le habilita su espacio.

Ref. Fotografia: Molestia. Asambleísta Neira Buldeman exige que la dejen asumir su rol en la ALD.

EL DÍA / SANTA CRUZ

El Movimiento Demócratas Social (MDS) enfrenta un conflicto interno por un curul en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz.

La asambleísta Neira Budelman, por la provincia Germán Busch, exige a las autoridades que le permitan que asuma el rol constitucional que le corresponde y sin presiones.

Crisis. Budelman mencionó que desde que inició su gestión como asambleísta en el 2015, se enfocó en un rol de fiscalización a las obras y proyectos que se aprobaban en el hemiciclo y que en varias oportunidades observó irregularidades con sobreprecios.

Denunció que este fue el motivo para que las autoridades de Demócratas fueran alejándola del partido político, pese a haber sido jefe de campaña en la provincia Germán Busch. “Ellos me dijeron que tenía que alinearme al partido y como yo seguí con mi trabajo me obligaron a renunciar, pero yo desistí y retiré la renuncia y por eso sigo en el cargo. Exijo que me habiliten para que asuma como asambleístas suplente en las sesiones que me correspondan”, dijo.

Polémica. Desde la ALD cruceña, la directora jurídica Marita Robles dijo que de acuerdo al procedimiento administrativo, tras que Neira presentara renuncia ante el hemiciclo legislativo, las acciones están enmarcadas en base a norma.

Señaló que la misma renuncia ante el hemiciclo, en fecha 11 de mayo 2016 también se presentó la renuncia al órgano electoral, por lo que su alejamiento del cargo estaría enmarcado en las normas y no procede su reincorporación.

Sin embargo, Budelman explica que la renuncia presentada el 11 de mayo del 2016 a su rol de asambleísta ante la ALD y el órgano electoral se efectuó bajo presiones de autoridades y líderes de Demócratas, por lo que decidió retirar la renuncia el 12 de mayo de ese mismo año, dejando sin efecto la acción y continuando en su calidad de autoridad.

La versión de Budelman fue ratificada por el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Eulogio Núñez, quien confirmó que la renuncia había sido retirada y que mediante comunicación el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya había respondido a Demócratas, sobre la legalidad de ese curul.

Demanda. Neira Budelman anunció medidas en el ámbito penal, si las autoridades de Demócratas no le abren espacio para que asuma su curul. Anunció que una de las medidas a tomar será entrar en una huelga de hambre en las puertas de la Asamblea hasta que le restituyan su derecho. Cuestiona que pese a haber sido de la misma línea política no se le respete su opinión.

Budelman señaló que durante la temporada electoral en el 2015 habría aportado con 8 mil dólares para el proceso de campaña. “Son unos corruptos, ahora lo miran feo a uno, ahora le dan la espalda porque empecé a observar lo que ellos estaban haciendo a su antojo. Dicen ser demócratas y no lo son, pedí que Rubén Costas me atienda y me han negado varias veces”, mencionó.

Ayer al final la tarde se registró un impasse entre Budelman el vocero de Demócratas, Vladimir Peña, quien resultó escupido por la asambleísta en medio de reclamos por el curul.