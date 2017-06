La irrefrenable pasión de Bill Gates por los libros (en papel) y sus recomendados

El cofundador de Microsoft, revolucionario tecnológico, no se ha acostumbrado todavía al libro electrónico: “Pienso que tendría que pasar a digital, pero todavía me gusta leer al viejo estilo, porque escribo un montón de apuntes en los márgenes. Cuando salgo de vacaciones, siempre me llevo una gran bolsa de tela llena de libros“.