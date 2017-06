“La mayoría tiene que irse por incapaz”

El presidente de la FBF, Marco Peredo, dijo que un 60% de la dirigencia no debe seguir, además, denunció corrupción.

El presidente de la FBF, Marco Peredo, denunció que la mayoría de la dirigencia actual es corrupta y sabe quiénes son, por lo que si uno de ellos candidatea para algún cargo en las próximas elecciones de la entidad (11 de agosto) lo denunciará para que no sea habilitado. Dijo que si el caso amerita acudirá hasta el FBI.

“No quiero ver que ninguno de los corruptos esté en una fórmula porque lo voy a denunciar, se los juro. Repito, lo voy a denunciar, voy a hablar con el fiscal general, con el presidente del país, Evo Morales, y hasta con el FBI”, afirmó de manera tajante Peredo, en el programa Los Más Buscados de DIEZ (EL DEBER Radio, FM 103.3).

El titular federativo reveló que en el congreso de Tarija “hubo repartija y corruptores que compraron votos y conciencia y corruptos que se vendieron y traicionaron a la juventud, a la niñez y afición”.

Aunque no dio nombres, Peredo no tiene problemas en decir, pero en su momento lo hará, ya que espera no ver en las planchas de candidatos para la federación a ninguno de los dirigentes que tuvieron participación con todo este escándalo, pues en ese caso no le temblará el pulso ni la voz para desenmascararlos.

“Se tiene que ir el 60 por ciento de los dirigentes que están acá (en el congreso), por muchos motivos, porque ya están muchos años y porque se dieron un festín en la repartija de plata en el congreso de Tarija”, reiteró el presidente, anticipando que no se presentará a las elecciones.

El máximo dirigente dijo lo que a muchos les cuesta decir: “Hay gente que está en el fútbol y no trabaja, entonces de que p… vive, claro que del fútbol. Esto se tiene que acabar de una vez”.

Es la mejor oportunidad

Para el dirigente esta es la gran oportunidad de cambiar y mejorar el fútbol nacional, pero con actores nuevos, no con los mismos de siempre, por eso considera que el hecho de que la Conmebol y la FIFA estén observando lo que sucede en la FBF es positivo. Ahora los candidatos, entre los requisitos, deben tener una evaluación de idoneidad, por lo que no será nada fácil tener el aval de las entidades internacionales, que son exigentes.

“La mayoría tiene que irse a su casa, es incapaz y deshonesta. Esta es la oportunidad y no la vamos a dejar pasar, tenemos que limpiar, es ahora o nunca”, afirmó Peredo.

En el congreso extraordinario, que se realizó el lunes en Cochabamba, se aprobó el nuevo estatuto de la FBF que regirá a partir de la próxima gestión presidencial (el 11 de agosto serán las elecciones).

Lo que está claro es que el balompié nacional será manejado por un comité ejecutivo que tendrá gobernabilidad, según aseguró Peredo, que ocupa el cargo desde el comienzo de este año.

Fuente: diez.bo