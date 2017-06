La Paz. Confirman rabia canina en un cachorro que estuvo en el Parque de Pura Pura; buscan a víctimas

No se estableció quién era el dueño del animal, ya que el can apareció repentinamente en el Parque Pura Pura. Se cree que este cachorro no fue vacunado en la última campaña antirrábica porque era demasiado pequeño.

Perros callejeros en las calles de La Paz. Foto: Archivo La Razón

La Unidad de Atención Integral a Animales de la Alcaldía de La Paz confirmó, a través de análisis de laboratorio, el hallazgo de un cachorro portador de rabia canina. Por ese motivo busca a las personas que tuvieron contacto con este animal el jueves 15 junio, en el Parque de Pura Pura, para suministrarles la vacuna antirrábica. Al momento ya fueron identificadas cuatro, pero se teme que sean más.

Glenda Ayala, jefa de la citada unidad edil, detalló a La Razón que el cachorro tenía de dos a tres meses de edad y que su pelo era de color blanco y café. El personal del Parque de Pura Pura identificó al can porque atacaba a cuanta persona estaba a su alrededor, tenía ladridos intermitentes y aullaba.

Una vez que el cachorro fue atrapado, se siguió normas sanitarias y se le practicó la eutanasia para mandar su muestra a un laboratorio. Los resultados del examen fueron conocidos ayer y dieron positivo a rabia canina. Por ese motivo se busca a las personas que hayan sido mordidas o lamidas por este animal, para evitar la rabia humana.

apareció repentinamente en el Parque Pura Pura. Se cree que este cachorro no fue vacunado en la última campaña antirrábica porque era demasiado pequeño. (20/06/2017)

