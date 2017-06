Las 9 señales de que eres más inteligente que el resto de la gente

Los más listos de todos. (iStock)

“¡Mi hijo es el más listo de todos!”, seguro que es una frase que tu madre decía bastante a menudo. Para unos padres su pequeño suele ser siempre el más inteligente, el que es más guapo, el que ha aprendido antes a hablar pero, ¿sería eso verdad o solo amor materno? Si eres fan de los webcomics y chuleas de ello, has sacado un 142 en el test de inteligencia, tu personalidad INTJ es la del arquitecto en el test de Meyers-Briggs o vas apuntando en una lista los errores que ves en algún ensayo o lectura, enhorabuena, quizás seas un listillo.

Existe la creencia de que un superdotado es alguien que va sobrado de inteligencia y que no tiene que tener ningún tipo de problema ni académico ni psicológico, pero es falso. En España, el Departamento de Enseñanza puso en marcha en el curso 2014-2015 un protocolo de detección para niños con altas capacidades con el objetivo de adaptar el currículo a sus necesidades. Tres años después, empiezan a conocerse los primeros datos: 722 niños han sido adelantados de curso en este tiempo, aunque aún debe crearse el registro de casos detectados.

Una cosa es que te consideres inteligente y otra muy distinta es que lo seas. Hay personas que están seguras de que han sido agraciadas con esta virtud, pero ¿están en lo cierto? ¿Son imaginaciones suyas? ¿Se tienen en demasiada consideración? Si eres de los que duda sobre tus capacidades intelectuales, no te preocupes más. Hay ciertos signos probados científicamente que pueden probar que has sido dotado con un cerebro superior al de la media:

Liberal

En un artículo publicado en ‘Social Psychology Quarterly’, basado en los análisis del Estudio Longitudinal de la Salud Adolescente y las encuestas sociales generales, las personas más inteligentes pueden ser más propensos a adquirir nuevos valores y preferencias como el liberalismo, el ateísmo o la exclusividad sexual que los que no son tan listos. El estudio concluía que las personas “muy conservadoras” tenía un promedio de 95 en su coeficiente intelectual mientras que los “muy liberales”, un 106.

Ansiedad

Que sufras esta enfermedad no significa que seas extremadamente inteligente, pero si lo eres, podrías padecerla. Los científicos de varios departamentos de Psiquiatría, Neurociencia, Radiología y Biofísica de la Universidad de Nueva York descubrió que la ansiedad está relacionadaa con la inteligencia. Según este estudio, se debe a la preocupación de los seres humanos al peligro de extinción, conviertiendo esta enfemedad en un rasgo de superviviencia teniendo mayor probabilidad de detectar patrones y saber contrarrestarlos.

Trastornos mentales

Los psicólogos han descubierto que tener un alto índice de inteligencia es un precio muy caro que pagan los que gozan de ello, ya que podrían sufrir varias enfermedades mentales. Un mayor CI infantil está vinculado a sufrir un trastorno bipolar cuando es adulto. 1.881 personas tuvieron un seguimiento desde los 8 hasta los 23 años.

Confianza

Felices, saludables y confiados. Un análisis de datos hecho en EEUU descubrió que las personas con mas CI tienen más posibilidades de ser confiadas. El estudio, publicado en la revista ‘PLoS ONE’, analizó los datos de la Encuesta Social General, que pide una muestra representativa a nivel nacional de los estadounidenses sobre sus actitudes y características. Los investigadores se centraron en la idea de seguridad generalizada: no confianza de los amigos cercanos y la familia, sino también de otros miembros desconocidos de la sociedad.

Soledad

¿No estás satisfecho con tu vida y eres demasiado sociable? No te agobies, seguro que al menos eres superdotado. Las personas que vivían en zonas menos densamente pobladas estaban más contentos con la vida que llevan que los que viven en zonas del centro de la ciudad. La idea es que la inteligencia superior permite a las personas más listas adaptarse mejor al mundo moderno, ya que la raza humana no es recolectora y cazadora sino que necesita el contacto con un grupo social. Además, es capaz de adaptarse más fácil a una nueva forma de vida, según un estudio publicado en la revista ‘British Journal de Psicology’.

Pereza

“Siempre voy a elegir a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil porque encontrará la manera fácil de hacerlo”, dijo Bill Gates. Las personas perezosas son más propensas a disfrutar de sus propios pensamientos aunque tienen diferentes necesidades de cognición (no hay que confundirlo con inteligencia). Las personas con una alta necesidad tienen a “entretenerse” más mentalmente mientras que los que es baja se aburren antes y la experimentan de forma más negativa.

Humor negro

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Viena y publicado por la revista ‘Cognitive Processing’ determinó que las personas que disfrutan del humor negro tienden a destacar en las pruebas que miden la inteligencia verbal y no verbal, a la vez que había más probabilidades de tener niveles más altos de educación. Sin embargo, el procesamiento de cada tipo de humor no depende solo de cada individuo sino también del sexo y de la cultura. En la investigación, quienes disfrutaron y comprendieron las viñetas de humor negro no solo destacaron por su inteligencia, sino que tenían una baja agresividad y un estado de ánimo estable.

Creatividad

Si rechazas las supersticiones y creas nuevas ideas es un rasgo inequívoco de que eres bastante inteligente. La inteligencia es imposible sin la creatividad. Una persona sin ella es como una máquina que puede ejecutar eficientemente las funciones para las que fue diseñado o programado, pero no puede hacer nada más. Si eres muy creativo, rara vez repetirás el mismo error. Si cumples este requisito seguro que siempre descubres otro método para hacer las cosas. Como diría Thomas A. Edison, “no he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan”. Él no se refería a la perseverancia, sino a que encontraba 10.000 maneras diferentes de hacer una misma cosa.

Noctámbulo

Las personas más inteligentes se quedan despiertas hasta más tarde, según un estudio de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Después de seguir más de 20.000 adolescentes, los investigadores descubrieron que las personas con un alto coeficiente eran más propensas a convertirse en amantes de la noche una vez llegados a una edad adulta.

“Esto puede deberse a que las personas con habilidades cognitivas superiores han evolucionado para anular su reloj interno que nos incita a dormir más pronto”, comentan. Nuestros antepasados dormían de noche instintivamente para evitar a los depredadores, pero el ser humano ha evolucionado para aprovechar esas horas, ya que los riesgos actuales no son los mismos, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los adultos necesitan dormir entre 7 y 8 horas para funcionar adecuadamente.

