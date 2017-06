Las delaciones de los ex ejecutivos de Odebrecht traban el juicio a Temer

Considerar o no esos testimonios, que son de otro juicio, abrió una grieta entre los miembros de la Corte.

Los jueces del Tribunal Supremo Electoral, ayer, durante el juicio a la fórmula Dilma-Temer. DPA

Vestidos con largas togas negras, un hábito que nació en Inglaterra hace 400 años, los jueces de la Corte electoral de Brasil se tomarán hasta el próximo sábado para decidir qué hacer con el juicio contra Dilma Rousseff y su ex vicepresidente Michel Temer. La indumentaria, adoptada en países como Brasil para subrayar la cordura y la seriedad, no evitó que quedara expuesta una tajante división dentro de ese alto tribunal. La polémica se originó en las delaciones de los ex ejecutivos de Odebrecht. Pero también se expresó en cosas menos judiciales y más mundanas: la alta exposición ante la TV que supo ganar Herman Benjamin. Se trata del magistrado que conduce este caso. El, como avisó, pretende condenar al ostracismo político a la ex mandataria –al declarar la pérdida de sus derechos políticos por 8 años—y promover al mismo tiempo el derrocamiento del actual gobernante Temer (el ex vice de Rousseff).

A lo largo del martes y el miércoles, Benjamin fue el expositor que más tiempo utilizó. Debía explicar por qué entiende que ambos son culpables de los delitos de “abuso económico” y “abuso de poder político”, lo que creó un “desequilibrio” con los demás candidatos presidenciales en la campaña electoral de octubre de 2014. Sostuvo que la coalición “Con la Fuerza del Pueblo”, que dio la victoria a la fórmula Dilma-Temer, se benefició ilegalmente “con financiamiento mediante donaciones oficiales de constructoras contratadas por Petrobras, que formaban parte de la distribución de coimas”. Enfático, el magistrado opinó: “Odebrecht fue un parásito de Petrobras. El mayor de los parásitos. La petrolera se transformó en un vehículo para que Odebrecht obtuviera objetivos privados espurios”. En la presentación contra Dilma y Temer, realizada por el candidato derrotado del PSDB, Aécio Neves, su partido sostenía que la fórmula victoriosa había recibido “dinero irregular de constructoras”. Pero en esa época el Lava Jato, la causa que condujo el juez Sergio Moro en Curitiba, todavía estaba en pañales. Las grandes revelaciones vendrían después, especialmente a partir de las delaciones del grupo Odebrecht, a comienzos de este año.

Fue precisamente este desfasaje en el tiempo (entre diciembre de 2014 y febrero de 2017) lo que llevó a las defensas de Dilma, por un lado, y de Temer por el otro, a pedir la exclusión de esos testimonios en el juicio. Es más, acusaron a Benjamin de valerse de las delaciones de Odebrecht, que fueron secretas para todo el mundo hasta el 1º de junio pasado, en base a trascendidos que se habían filtrado en la prensa brasileña sobre las donaciones para las campañas electorales de los distintos partidos.

Benjamin negó ese procedimiento. Y sostuvo que todo los relatos de los ex ejecutivos de Odebrecht eran de dominio público. “Sólo los indios de tribus no contactadas del Amazonas no sabían del asunto”, sostuvo el juez, en una versión potencialmente peyorativa contra habitantes de su propio país.

No faltaron, en la sesión de este miércoles que terminó al mediodía, las ironías del presidente del Tribunal electoral, el ministro Gilmar Mendes (que pertenece también a la Corte Suprema). Le dijo a su colega Benjamin: “Su excelencia está brillando hoy en las televisión de todo Brasil”. Rápido, el juez replicó: “Su excelencia sabe que prefiero el anonimato”. Según Benjamin “un proceso donde se discute la condena de alguien no tiene ningún glamour personal”. Mendes continuó: “Sé que no es algo que usted decida. Pero su excelencia colocó su figura en la Globo News”, el canal de noticias del grupo Globo.

Entre tanto, ajeno a las vanidades judiciales, el presidente Michel Temer se desesperaba por demostrar normalidad. “Vamos a conducir el gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018” sentenció en un discurso pronunciado ante los hombres del campo. A su favor contaba este miércoles con una decisión de su mayor aliado, el partido socialdemócrata (PSDB) de entrar en cuarto intermedio para decidir, recién el lunes próximo, si desembarca de la alianza oficialista y deja a Temer en soledad. Esa estrategia dilatoria tiene como fundamento esperar a que la corte electoral decida si condena o absuelve a Dilma y a Temer. w

