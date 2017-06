Las increíbles vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi

La mediática y el futbolista ya pasaron por Dubai y ahora descansan con sus hijos en las Islas Maldivas.

Hoteles cinco estrella y playas privadas, requisito infaltable en los viajes de Wanda. (Instagram)

Fiel a su estilo. Wanda Nara (30) y Mauro Icardi (24) están disfrutando de unas increíbles vacaciones en uno de los destinos más paradisíacos del mundo: las Islas Maldivas.

Por eso, y porque ellos no se cansan de mostrar el nivel de vida que llevan en el exterior, tanto la botinera como el delantero del Inter no hacen más que exhibir en las redes sociales el lujo y las comodidades que gozan con sus hijos en su viaje de placer.

Según trascendió, al principio, Wanda no quería irse de vacaciones con sus hijos, Valentino, Constantino, Benedicto (fruto de su primer matrimonio con Maxi López ) y las pequeñas Francesca e Isabella Icardi.

Mirá también

Maxi López habló de la convocatoria de Mauro Icardi a la Selección

“¿Nos vamos solos pocos días, pero solos, de vacaciones a una playa, isla, y dejamos a los nenes?“, le preguntó la mediática a su esposo de acuerdo a una conversación que ella misma publicó en su cuenta de Instagram.

“Nos vamos más días… Pero con todos los nenes. Sin ellos no puedo descansar. Me la pasaría pensando en cómo están. Organizá y vamos todos“, fueron las palabras con las que le respondió la joven figura del fútbol italiano a la ex modelo, de acuerdo a la conversación antes mencionada.

Mauro y Wanda junto a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella en Dubái. (Instagram)

Dicho esto, la mediática hizo lo que su marido le pidió y organizó un viaje soñado cuyo primer destino fue nada más ni nada que Dubái, la ciudad que Diego Maradona eligió hace varios años para radicarse.

Mirá también

Diego Maradona, polémico: bancó a Cristina Kirchner, le pegó a Mauricio Macri y destrozó a Claudia Villafañe

Allí, la feliz pareja se hospedó en The Palm, uno de los complejos turísticos más exclusivos de todo Dubái, y disfrutó de varias jornadas de descanso y paz con todos sus chicos. En detalle, los pequeños de la familia se dieron el gusto de nadar con delfines y conocer el nuevo acuario del increíble hotel Burj Al Arab.

Wanda y Mauro pasearon por el desierto. (Instagram)

En tanto, Wanda y Mauro tuvieron su propia velada romántica, y a solas, en medio del desierto, luego de un exótico paseo en camello.

“En cualquier parte del mundo pero con vos“, expresó la hermana de Zaira debajo de una de esas imágenes que dan cuenta de la original cena que disfrutó con su amor mientras hundía sus pies en la arena.

Mirá también

Claudia Villafañe, sin filtro contra Diego Maradona en el debut de Susana Giménez

La pareja llegó a Maldivas este sábado 24 de junio. (Instagram)

Tras su paso por Dubai, la mediática y el delantero partieron rumbo a Maldivas para cerrar sus vacaciones de una manera muy especial.

En las imágenes que la feliz pareja comparte en las redes se pueden ver a sus chicos disfrutando de la tranquilidad de ese paraíso asiático mientras ellos se divierten con el nuevo “chiche” del jugador: un drone.

Con ese costosísimo “juguete” el jugador y su mujer no paran de grabar los increíbles paisajes que tienen a su alrededor. Es que, Wanda eligió para hospedarse en Maldivas un maravilloso hotel con vista al mar, playa privada y un servicio personalizado que sólo pueden pagar unos pocos. ¡Qué lujo!

Fuente: clarin.com