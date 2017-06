Lilian Tintori: El llamado de Leopoldo López es mantenerse en la calle para conquistar la democracia

La activista por los derechos humanos, Lilian Tintori, reiteró este lunes desde el Plantón Nacional contra La Constituyente de Nicolás Maduro, que el líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, ha sido enfático en el video difundido la noche del domingo en que “todos los venezolanos debemos mantener la protesta pacífica y contundente de calle, todos los días y en todas partes para lograr conquistar la libertad y la democracia”.

Nota de prensa

Tintori confirmó que su esposo ha recibido visitas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la canciller venezolana Delcy Rodríguez y el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez. “Leopoldo se encuentra aislado en la cárcel de Ramo Verde donde no pueden visitarle sus abogados, no tiene contacto con otros presos y su familia podemos verlo solo unas horas cada fin de semana. Ayer lo vi y puedo decirles que está firme. En lo poco que pude hablar con Leopoldo, me dijo que Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez si han entrado a Ramo Verde, le llegan, se sientan y lo graban, para nadie es secreto lo que se ha hablado en esa cárcel”.

Informó que como siempre ha sido su posición frontal y transparente ante Venezuela, “Leopoldo asumió el riesgo de grabar el video que se transmitió a través de sus redes sociales, para que el país supiera su verdadera visión hoy en día sobre la calle y decidió que se publicara, para también mostrar la verdad, ya que en Ramo Verde lo graban en audio y video para luego manipular esas imágenes a su favor (de la dictadura)”, expresó.

En este sentido Tintori reitera que, en el video, López felicita y reconoce las protestas pacíficas que se han desarrollado en todo el país para exigir elecciones generales en el 2017, respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional, libertad para los presos políticos y apertura de un canal humanitario, las cuales deben acentuarse para conquistar la democracia que tanto clama el pueblo venezolano.

La activista de derechos reiteró el llamado a la Fuerza Armada Nacional a no disparar en contra de los venezolanos que están ejerciendo el derecho constitucional a la protesta y destacó que “la libertad de Venezuela la vamos a alcanzar en paz, en la calle pacífica y como lo dijo Leopoldo, de forma constitucional”. Destacó que precisamente “fueron militares amigos que nos enviaron el video, un video que Leopoldo me autorizó para difundirlo”.

Finalmente, Tintori denunció que la GNB agredió a un equipo del canal Globovisión, así como también a los diputados Juan Requesens y Miguel Pizarro.