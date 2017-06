Lo que debes saber de Abraham Mateo, el ‘Justin Bieber’ español

El cantante, que ha revolucionado las redes con su cambio físico, a sus 19 años lleva 11 en la industria de la música, pero para algunos aún es un desconocido

El cambio físico de Abraham Mateo ha revolucionado las redes sociales. El cantante gaditano ha publicado unas fotografías en su cuenta de Instagram, en la que tiene 1,8 millones de seguidores, donde muestra una figura mucho más musculada que ha dejado a un lado esa imagen algo aniñada con la que se dio a conocer. Atrás queda el niño que cantaba baladas en algunos programas de televisión para dar paso al hombre de casi 19 años que cuelga el cartel de entradas agotadas en México, Argentina, Miami y, por supuesto, España donde, a pesar de ser su país natal, no a todo el mundo le suena su nombre.

Todo un terremoto. Abraham Mateo es un cantante, compositor, bailarín y actor de San Fernando (Cádiz), hijo de un vigilante jurado y una ama de casa aficionada a la música, que con solo 7 años se dio a conocer en el festival Veo Veo de la Fundación Teresa Rabal. También participó en programas de talentos como Menuda Noche imitando a Raphael, Sergio Dalma o Juan Luis Guerra. Nieto de un abuelo cantante de lírica y ópera y otro amante del flamenco, Mateo ha compaginado desde pequeño sus estudios con la música, con unas destacadas habilidades con la guitarra y el piano.

Cuatro álbumes a sus espaldas (camino de un quinto). A pesar de tener una corta carrera musical, ya ha publicado cuatro discos: Abraham Mateo (2009), AM (2013), Who I Am (2014) y Are You Ready (2015). Aunque en sus inicios el gaditano se ganó el corazón de los amantes de las baladas y los boleros, su estilo ha ido evolucionando hasta hacerse un hueco entre las canciones más sonadas del pop con sus temas Old School, Girlfriend o Señorita, el sencillo con el que alcanzó la fama.

Actualmente se encuentra grabando su quinto álbum del que ya ha dado pistas sobre su primer single. “Será más latino, urbano y atrevido”, decía en las redes sociales donde ya ha adelantado que se titula Loco Enamorado y en el que han colaborado los puertorriqueños y reyes del reguetón Farruko y Christian Daniel.

El Justin Bieber español. Debido a su juventud y la rapidez con la que ha ido cosechando éxitos, Mateo ha sido equiparado en más de una ocasión al canadiense Justin Bieber. Bieber surgió a raíz de las redes sociales, concretamente gracias a las miles de visitas que recibían sus vídeos caseros en YouTube, y algo parecido le ocurrió a Mateo con su canción Señorita, que se hizo viral en Internet con más de 130 millones de visitas en la misma plataforma de vídeos. Además de que ambos comparten estilo tanto en vestimenta como encima del escenario, los dos son capaces de revolucionar a miles de adolescentes hasta el punto de que a sus fans se les conocen a unas como Believers y otras como Abrahamers.

Más conocido en Latinoamérica que en España. Allá donde va Mateo presume de ser español, y arrasa entre las adolescentes de todo el mundo, pero es cierto que su fama es mayor fuera de España. Aunque su familia tiene su residencia en San Fernando, el cantante no para de viajar para grabar discos, promocionarse o para actuar, y compagina su vida entre España, Los Ángeles y Miami. Acumula seguidores en otros muchos países latinoamericanos, como Argentina, México o Chile, y suma un total de 31 clubes de fans por todo el planeta.

Muy activo en las redes. Ya que Internet le dio la fama, el cantante se encarga de regar a diario sus redes sociales para conservarla. Mateo es muy activo en Facebook (tiene 5,4 millones de amigos), Twitter (2,1 millones de seguidores) e Instagram (1,8 millones de seguidores). En estas plataformas publica su día a día rodeado de amigos, familia u otros artistas como Melendi, Shakira, Marc Anthony, JBalvin o Maluma. Allí también enseña su lado más tierno con sus fotografías de animales, como las de su perro Macareno, al que hasta le ha creado una cuenta propia en Instagram.

