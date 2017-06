Lo que no dice el Gobierno: Planta Gran Chaco paró una semana para cumplir con venta de gas a Argentina

Herland Soliz: Planta Gran Chaco paró una semana para cumplir con venta de gas a Argentina

El secretario de Energía dijo que al mismo tiempo, en lugar del volumen, se aportaba energía o poder calórico para compensar los bajos envíos iniciales.

Planta separadora de líquidos de Gran Chaco. Foto: El Chaco Informa

La Paz / ANF.- El secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, denunció el miércoles que la planta separadora de líquidos de Gran Chaco paró una semana para garantizar el envío de gas a Argentina en mayo.

El funcionario indicó que la planta durante ese tiempo no produjo gasolina ni GLP para enviar mayor poder calórico al vecino país.

“Para cumplir y no tener multas con Argentina hemos paralizado nuestra planta separadora de Gran Chaco por más de una semana, no hemos tenido GLP ni gasolina produciendo, entonces yo no sé qué es más importante, cumplir a la Argentina o hacer inversiones millonarias como la planta Gran Chaco y dejarla sin funcionamiento”, manifestó Soliz.

Indicó que en mayo la exportación de gas a Argentina debió ser de 20,3 millones de metros cúbicos día (MMmcd) para no incumplir el contrato.

“Ese es un promedio mensual, donde los primeros 15 días comenzamos con 16 MMmcd, la tercera semana llegó hasta 18 MMmcd, y la cuarta semana sobrepasaron los 20 MMmcd, llegando a 22 y hasta a 23 (MMmcd), para nivelar el promedio mensual”, señaló.

El secretario de Energía dijo que al mismo tiempo, en lugar del volumen, se aportaba energía o poder calórico para compensar los bajos envíos iniciales.

“Esa energía que estamos exportando se convierte en Bolivia en GLP y gasolina en nuestras plantas de extracción de licuables”, remarcó.