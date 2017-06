Machitos y gallitos

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, fue evacuado de emergencia hace unos días de la población yungueña de Arapata, donde se produjeron hechos de violencia relacionados con los intentos del Gobierno de ingresar a la zona para “socializar” la nueva ley de la coca. El ministro había sido declarado “persona no grata” por los cocaleros de Los Yungas, por considerar que la norma le otorga privilegios a los productores de coca del Chapare en desmedro de sus pares paceños. De acuerdo a lo informado por Cocarico, la Policía lo sacó en helicóptero en contra de su voluntad, pues él pretendía quedarse en la región y enfrentar a los cocaleros que habían tendido un cerco con el objetivo de secuestrarlo, tal como hicieron en noviembre del año pasado con el ex viceministro Rodolfo Illanes. Los jefes policiales tienen otra versión y aseguran que fue el propio ministro el que los llamó para que lo saquen con urgencia del lugar. Hace rato que la situación política del país no está para que los funcionarios oficialistas sigan actuando como “gallitos”.

