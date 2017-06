Madre de ‘Guti’ denuncia exclusión

La progenitora del experimentado jugador, Glency Herrera, dice que le impidieron mostrar cartel contra Fabol.

“La boto la tarjeta porque no me dejaron estar presente”. Así empezó a relatar la madre de Luis Gutiérrez, Glency Herrera, su mala experiencia en la marcha Tarjeta roja contra la corrupción, este martes. Aseguró que no la dejaron formar parte de la protesta porque portaba un cartel que pedía elecciones en Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol). Se mostró indignada.

“Este movimiento no está contra la corrupción. No me dejaron estar presente (en la marcha) porque vine con este cartel en el que pido elecciones en Fabol”, afirmó Herrera, a un lado del grupo de más doscientas personas que protestaban en la Plaza 24 de Septiembre. “La dirigencia de Fabol se cree que es vitalicia. Solamente se ocupan de defender a jugadores grandes y no a los pequeños”, agregó.

Herrera indicó que seguirá luchando por el fútbol. “Tengo mi hijo futbolista, ahora él es un jugador consagrado. Ahora voy a luchar por los otros jóvenes que están surgiendo en este deporte”, concluyó la madre del ‘Matraca’, que hoy dará la vuelta olímpica con Bolívar. La pancarta tenía la leyenda: “Elecciones en Fabol se creen vitalicios. No se ocupan de jugadores en equipos chicos”.

La otra versión

Uno de los organizadores de la marcha, Carlos Andrés Sánchez, manifestó a DIEZ.bo que no se marginó a nadie, sin embrago, pidieron que no muestren carteles que “dañen la integridad de alguien”, ya que querían que se lleve adelante de forma pacífica. “Fue un comunicado a nivel general”, dijo el joven periodista. Agregó, que no querían que se desvíen del objetivo.

Fuente: diez.bo