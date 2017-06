Maestros urbanos inician huelga de hambre

La entidad que representa a los docentes pide la renuncia del director departamental de Educación, Salomón Morales, a quien acusan de generar daños económicos a los profesores.

Un total de 11 maestros del área urbana iniciaron la huelga de hambre indefinida para exigir la renuncia del titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, a quien acusan de daño económico a los educadores.

El piquete se instaló en las afuera de la DDE,ubicada en la calle La Paz, que está custodiada por siete efectivos policiales.

La medida de presión de los educadores será acompañada de una vigilia permanente que demanda la renuncia de Morales a quien acusan de bajar la carga horaria para de los educadores y de impedir el pago de sus beneficios de 60 madres de familia.

Al respecto, Morales indicó que las medidas tienen un fondo político y anunció descuentos para los docentes que no asistan a sus fuentes de trabajo por estar protestando, ya que no hay un justificativo, dijo. Agregó que él llegó al cargo mediante concurso de méritos, por lo que no renunciará a sus funciones.

Como respuesta a esta declaración, Saúl Azcárraga, ejecutivo del magisterio, manifestó que ayer (lunes) se realizó una petición formal ante el Ministerio de Educación para que se inicie una investigación administrativa y se proceda a la remoción del director departamental

Fuente: Red Uno, El Deber