Maite Perroni sorprende con apoyo a William Levy y deja mal a Jacqueline Bracamontes

Recordada actriz de ‘Rebelde’ no se quedó callada en entrevista

La reconocida actriz mexicana Maite Perroni sorprendió a más de unos con sus declaraciones sobre si publicaría sus secretos amorosos como el caso de su colega Jacqueline Bracamontes, quien hace poco estrenó su libro ‘La pasarela de mi vida’, en el que reveló que tuvo un romance con el galán de telenovelas William Levy.

“Yo respeto muchísimo lo que cada quien decida hacer con su vida privada y qué quiere compartir y qué no. Respeto muchísimo a mis compañeros, pero yo no expondría nunca algo que nadie me está preguntando además”, manifestó Maite Perroni para el canal mexicano Estrella TV.

Además cuando se le preguntó si ella sería capaz de publicarlo algo así, Maite Perroni contestó “Por respeto también a la gente con la que compartido historia y con la que he crecido y con la que formado mi vida, no, no lo haría”.

Recordemos que la publicación de Jacqueline Bracamontes trajo como consecuencia el fortalecimiento de los rumores de infidelidad del cubano William Levy hacia la madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez.



Fuente: Diario Correo