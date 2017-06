Maradona le pegó a Sampaoli, Riquelme y Verón; a Tevez lo respaldó

Diego dio una entrevista en qué criticó duramente al entrenador de la Selección y se metió en la interna de los ídolos de Boca.

Diego Armando Maradona otorgó una entrevista en la que no se guardó nada y habló de todos los temas, y empezó a pegarle a cada una de las personas por las que le preguntaban. A continuación, te resaltamos las frases más picantes del astro argentino:

– “Boca no jugó bien, Guillermo tiene que meter mano dura. Lo veo muy mecanizado, no se sueltan”

– “En lugar de llevar a Icardi, hubiera llevado a Benedetto”

– “Sacar al Kun para poner a Icardi es una locura”

– “Están más pendientes de lo que dice Maradona, qué lo que hay adentro de la cancha”

– “Sampaoli me falseó, me dijo que quería hablar de fútbol y cuando salió lo de la Selección no me llamó nunca más”

– “¿Para qué lleva Sampaoli 8 entrenadores?, para eso que se quede en la casa. ¿Para qué está él?”

– “Cuando sale lo de Argentina le hace la lista Verón, que no puede hacer ninguna lista. Que mejor Verón haga la lista de Inglaterra, no la de Argentina“

– “A Sampaoli le tirás la pelota y te la devuelve con la mano”

– “No sé qué quiere inventar con las computadoras, está todo inventado en el fútbol Sampaoli”

– “Si le hicieron un contrato de cinco años y quedamos fuera del Mundial, ¿qué? ¿Lo seguimos bancando a Sampaoli?”

– “Le voy a decir a Infantino las cosas malas que se están haciendo en la AFA cuando lo vea”

– “Si no era por los penales contra Chile, a Sampaoli no lo conocía ni la familia”

– “Firmo el repechaje, seguramente nos toque Nueva Zelanda y a ellos sí le podemos ganar”

– “Carlitos siempre fue mi preferido, si hay un jugador del pueblo es él, otros pechos fríos no”

– “Carlitos hizo muy bien en irse, había gente que con toda su trayectoria no lo respetaba”

– “Angelici me dijo que no quería irse de la presidencia de Boca sin que yo sea el técnico”

– “Dani Alves en un bol…, cuatro era Cafú, Maicon, pobrecito”

– “Este chabón habla porque está en un lugar de la cancha donde no se juega al fútbol”

Fuente: foxsports.com.ar