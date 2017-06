Marco Peredo expone las imágenes de la corrupción en el fútbol boliviano

Marco Peredo, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), fue entrevistado en el programa No Mentirás de la red PAT donde aseguró que es hora de desenmascarar a la gente corrupta que le hace daño al fútbol en Bolivia.

Arremetió principalmente contra el presidente de The Strongest, César Salinas, mostrando tres imágenes de camisetas de diferentes equipos que recibieron dinero a través de publicidad pagada por tres empresas de Salinas supuestamente a cambio del voto. Peredo ha pedido a la Fiscalía que investigue a tres empresas.

“Todo lo que he dicho es verdad” afirmó Peredo, ellos gobernaron con Carlos Chávez y ahora que cayó en desgracia lo desconocen, estos hechos de negociados de compras de voto solo hacen daño al fútbol y uno se siente impotente ante todo esto, por eso pido unirnos todos para denunciar a toda esta gente que son unos sinvergüenzas corruptos, para que vengan nuevos dirigentes que amen de verdad el fútbol y hagan las cosas correctas.

Hoy se lo niegan todo pero yo los encaro, no tengo miedo, me han amenazado pero no tengo miedo, les digo corruptos en su cara a Freddy Cortez, a Wilge Lizarazu y me someto a cualquier proceso para demostrar que lo que digo es cierto afirmó Peredo, además informó que el martes 12 de junio se dará una conferencia de prensa donde apoyará una denuncia contra Pablo Salomón por extorsión.

El presidente de la Liga tambien denunció que Wilge Lizarazu hacía uso de un vehículo de la Federación como si fuese personal, “Wilge Lizarazu es un dirigente nefasto en el fútbol” afirmo Peredo.

Peredo también se dirigió a Guido Loayza y le dijo que no se meta con Cesar Salinas porque esta compra votos para que voten por él, a Freddy Tellez les dije las cosas de frente y con la prensa ahí porque creo que los periodistas pueden ayudar a desenmascarar a todos estos corruptos, de igual manera estoy buscando una reunión con el presidente Evo Morales para que se sume a esta cruzada que busca limpiar el fútbol, boliviano de corruptos.

Fuente: No Mentirás, red PAT