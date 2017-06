Marco Peredo Marco Peredo reta a un debate a los que denunció y anuncia que viene el tema de los árbitros

Marco Peredo presidente de la FBF de Bolivia en entrevista en el programa que no me pierda no solo volvió a reiterar sus denuncias que hiciera día antes de viajar sobre irregularidades en la federación boliviana de fútbol, si no que seguirá adelante en buscar limpiar el fútbol boliviano pese a las amenazas que le han hecho.

La gente piensa que me estaba inventando, evidentemente no tengo un papel que diga entregue tanto de dinero a fulano o recibí de tal persona tanto de dinero, no hay eso dijo Peredo pero hay pruebas documentales, testificales, periciales, inspecciones y como saben todo elemento que lleve a comprobar que el hecho se dio es prueba. tenemos todos los elementos para probar las irregularidades.

Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, hoy estamos en una situación de que el fútbol debe cambiar, no basta en el cambio de la estructura normativa, que se ha avanzado muchísimo en menos de dos meses, ahora toca limpiar la casa, dárselo el vehículo a gente nueva afirmo Peredo.

“El fútbol no es una taza de leche” de que hay pruebas hay, no solo hay grabaciones, hay chat y todo eso aparecerá, yo estoy diciendo lo que mucha gente no se anima a decir, eso que otros dirigentes no quieren decir y si no quieren decir nada, que no lo digan, el que quiera callar, que calle para siempre.

Marco Peredo reitero su pedido al presidente Evo Morales para que le ayude a limpiar el fútbol, no a que lo intervenga pero si a que se pueda procesar a quienes han cometido irregularidades.

Peredo aseguro que puede mirar a los ojos a todos los que nombro y les puede decir lo que han hecho, el no tiene nada que esconder, “yo voy al estadio y pago mi entrada no entro gratis, no estoy mintiendo no tengo nada que temer, yo ando por la calle solo tranquilo porque yo le puedo mirar a la gente a ustedes y le puedo decir que no estoy mintiendo, yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago” afirmo.

El tema del arbitraje también es algo que saldrá en los siguientes días, incluso aseguro que hay grabación de las irregularidades que sucede en este tema

Yo quiero que cambie el fútbol, no va ver cosa que yo conozca y no lo transmita, no lo denuncie, incluso hoy me enviaron una carta notariada de la liga exigiendo pruebas y a pesar de aquello voy a decir más cosas de la ACF, me duele lo que esta pasando con el fútbol en nuestro país.

Marco Peredo afirmo que los periodistas también saben muchas cosas, tienen que salir y hablar, los jugadores también deben hablar. Mucho se los deja de lado a los entrenadores y jugadores como si no tuvieran nada que ver con el fútbol en nuestro país, los jugadores por ejemplo son quienes saben más que sobre divisiones menores o en los diferentes torneos, por eso no deben dejárselos a un lado como hacen los dirigentes, porque ellos tienen mucho que aportar como también los entrenadores.

La próxima semana esta viniendo la gente de la Comebol porque resulta que enviaban plata y nadie rendía cuenta, vamos aclarar lo que nosotros hemos manejado y lo que manejaron los otros.

Muchos dirigentes no tienen oficios conocidos, viven de esto, viven de fútbol yo sin embargo dijo Peredo el 11 de agosto dejo de ser presidente de la FBF y no voy a ser más presidente, no me voy a postular porque considero que aquí el en fútbol ya nos tenemos que ir y debe venir una nueva dirigencia

Yo le estoy poniendo el pecho a las balas, estoy abierto a un debate cuando quieran y les diré las cosas de frente.

Fuente: Que no me pierda, red UNO