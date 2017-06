¿Martina Stoessel tiene planes de boda con su novio?

Nos encanta la idea.

Los proyectos y nueva etapa de Martina Stoessel están siendo acompañados por el amor, y uno muy grande.

La cantante y actriz argentina vive un romance de ensueño con Pepe Barroso Jr., con quien las cosas podrían pasar a otro nivel.

Mientras se prepara para presentar su gira Got Me Started Tour en Buenos Aires, Martina ofreció una entrevista en la que le consultaron acerca de si están dispuestos a llegar al altar…

“Soñamos un futuro juntos, sino no estaríamos en pareja, pero todavía no hacemos planes”, indicó al programa radial Agarrate Catalina, de la emisora La Once Diez.

“Nos llevamos increíble con Pepe, tenemos una relación súper sana. Nunca nos peleamos, la verdad es que la paso increíble con él, me divierto. Además, se lleva con mis amigos y mi familia, y viceversa”, contó la recordada Violetta, y aseguró que la distancia -ella vive en Madrid y él estudia en Los Ángeles- no es un problema. “Siempre encontramos el tiempo en que viajar para vernos, el reencuentro con la distancia tiene lo suyo. Ahora el va a venir para verme en el Gran Rex”, aseguró.

Martina Stoessel inició su relación sentimental con el español Pepe Barroso, uno de los tres hijos del fundador de Don Algodón, tras conocerlo en el rodaje de uno de sus vídeos musicales, que los dos protagonizaron el pasado verano.

Definitivamente forman una hermosa pareja.

Fuente: eonline.com