¿Mártir o “chutero”?

Los nueve bolivianos expulsados de Chile a su llegada a Bolivia, el miércoles. | APG

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) aclaró ayer en un comunicado que siete de las nueve personas (dos son militares) detenidas en Chile el 19 de marzo de 2017 y expulsadas de ese país el pasado miércoles, están vinculadas laboralmente a esa institución: seis como aduaneros y uno como “conductor legalmente contratado por la gerencia regional de Oruro”.

La ANB publicó los nombres de los seis funcionarios que “cuentan con declaraciones juradas de rentas y bienes ante la Contraloría General del Estado”. Sin embargo, excluyó al ciudadano Arsenio Choque. Hasta ayer, las siete personas eran consideradas como funcionarios públicos y en los más de 100 días que pasaron en la cárcel de Chile, la ADB no emitió aclaración alguna.

Incluso el presidente Evo Morales calificó a los nueve como “mártires de la reivindicación marítima de Bolivia”.

En tanto, ayer en Pisiga transportistas denunciaron que uno de los nueve detenidos no pertenece a la ANB.

“Arsenio Choque es un chutero, nosotros lo conocemos. Él es guía de los chuteros. Arsenio Choque es uno de los nueve, él no es nada, él es el que conoce el camino clandestino. Él (Choque) es el guía de los chuteros, ésa es su pega, no es ni funcionario, no es militar, tampoco es funcionario aduanero”, declaró Luis Condori, transportista boliviano al portal de noticias urgente.bo.

Los nueve bolivianos pisaron este 28 de junio territorio boliviano luego de que el Gobierno pagará la multa de 48 mil dólares que determinó la justicia chilena para su expulsión.

Los nueve expulsados fueron condenados por robo con intimidación y violencia y contrabando. Los dos militares por porte de armas.

Además de la multa que pagó el Estado, de 48 mil dólares, los funcionarios no podrán ingresar a Chile durante los próximos 10 años y los militares, 20.

ACLARACIONES DE LA ADUANA

En el comunicado a la opinión pública que publicó la Aduana Nacional, da a conocer los nombres de seis funcionarios aduaneros que estuvieron recluidos en la cárcel de Chile desde el 19 de marzo y no menciona a Arsenio Choque.

Aclaró que el funcionario Bryan Mendo Quenallata ingresó a trabajar como Técnico en Control Aduanero el 16 de enero de 2107, David Quenallata Maurer, con el mismo cargo, el 16 de noviembre de 2016. La institución aclaró que, “los dos funcionarios de apellido Quenallata, no son hermanos ni tienen parentesco alguno en cuarto grado de consanguineidad”.

Los otros cuatro funcionarios aduaneros son Raúl Mamani, Diego Guzmán, Juan José Torres y Luis Guachalla Rada.

El miércoles, cuando los nueve expulsados llegaron a Pisiga, un grupo de comerciantes fustigó al grupo con insultos.

Condori, quien se identificó como transportista, sindicó a Arsenio Choque de tener antecedentes. “Es ‘chutero’. Él es el que lleva por los caminos clandestinos”, dijo.

“El culpable es Arsenio Choque para llevarles a los militares; él es el autor. Él está acostumbrado. Es ‘chutero’. Él es el que lleva por los caminos clandestinos”.

La acusación corresponde a Luis Condori, quien se identificó como transportista. Éste acusó a Choque, uno de los nueve, de tener antecedentes ligados a actividades ilícitas.

Condori fue quien junto a un pequeño grupo de personas se apostaron el miércoles en la carretera, en Pisiga, para cuestionar a los nueve que recién habían llegado. Cuando éstos se dirigían a abordar la flota que los trasladó a la sede de Gobierno, el grupo fustigó a los recién expulsados de Chile.

Condori sostuvo que Choque “no es ningún funcionario” del Estado y que más bien “es un guía”, al que “lo conocen aquí, por el camino clandestino”.

En abril, la Aduana Nacional publicó un aviso en el que detalló lo que sigue: “De los siete, seis son servidores públicos aduaneros y uno es conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro” (ver imagen adjunta).

En el aviso se indicó que Brian Quenallata Mendo, David Cimar Quenallata Laurel, Diego Guzmán Vásquez, Ediberto Raúl Mamani, Juan José Tórrez y Karl Luis Guachalla tienen un puesto en esa instancia aduanera, en el cargo de “Técnico en Control Aduanero”. En ese documento se hizo alusión a Choque como un “conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro”.

Desde la Aduana Nacional se indicó que Choque estaba bajo una contrato que se suele hacer para operativos específicos y que, por tanto, no sería funcionario.

El pasado miércoles, el militar Johnny Carvajal, uno de los nueve, hizo referencia a “los malos bolivianos”, quienes el día en que fueron detenidos -el 19 de marzo- habrían colaborado a los contrabandistas y permitieron que funcionarios de Chile los agredieran.

“Hay que decirlo también: quiero referirme a los malos bolivianos, a los bolivianos que interactuaron ese día con contrabandistas chilenos, malos bolivianos porque en esa muchedumbre de gente delincuente había, lastimosamente, gente boliviana, gente que al peor estilo de Judas, como cuando entregaron a nuestro Salvador Jesucristo, permitieron que funcionarios de ese país vecino nos agredan, sólo por salvaguardar unos cuantos centavos mal ganados”, expresó Carvajal.

El miércoles, los nueve -dos militares, seis aduaneros y Choque- fueron expulsados de Chile. Pisaron suelo nacional a las 7:56. Llegaron y se encontraron con sus allegados, quienes los fueron a recibir hasta Pisiga, frontera con el vecino país.

Estos fueron detenidos el 19 de marzo pasado. Estuvieron presos por más de 100 días y arribaron al país luego de someterse a un juicio abreviado.

