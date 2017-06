Mary Lizzie: ‘Me alegra ver a mis alumnas triunfando ‘

La reconocida estilista lleva seis años enseñando sus secretos.

Visionaria, perseverante y luchadora son algunas de las características de la reconocida estilista y directora de la Corporación Mary Lizzie, que aglutina la peluquería, la escuela y la revista del mismo nombre y que en 32 años ha brindado dádivamente su experiencia a sus colaboradoras en este noble arte del estilismo y la peluquería.

P. : Ya son seis años de la escuela Mary Lizzie formando profesionales en belleza…

M.O.: Un sueño realizado, pero vamos por más. Son seis años que la escuela va formando a nuevos profesionales donde no solo implementamos en las técnicas de estudio temas de corte, peinado, maquillaje y todo lo que se refiere a belleza, sino también calidad humana y ética profesional al ofrecer amabilidad, buen trato, profesionalidad, limpieza y calidad.

P.: ¿Qué experiencias le dejó estos seis años en la escuela con sus pupilas?

M.O.: No solo en la escuela, desde que inicié mi salón siempre he compartido técnicas e información sobre tendencias en cortes, color y peinado con mis colaboradoras por más de 32 años y siempre he dicho las personas que trabajen conmigo siempre tienen que estar bien capacitadas, por ello siempre fui dada a enseñar continuamente, es algo que me gusta, me apasiona y agrada que las personas siempre estén bien instruidas no solo en el tema de belleza, sino en todo aspecto hasta informativo para que sepan conversar con las clientes del salón.

P.: ¿Qué satisfacciones ha tenido con las estudiantes de la escuela Mary Lizzie?

M.Q.: Muchas, al ver a mis exalumnas triunfando ya sea con su salón o destacándose en otros salones con su trabajo y ser muy exitosas, me siento muy contenta. Al igual de ver como algunas alumnas están en ese proceso de lucha de crecimiento tratando de poner su salón y realizar su sueño, me llena de satisfacción de haberles dado las herramientas para un sustento de vida y de esta manera que se vea el estilismo como una profesión y no solo un oficio.

P.: Más allá de las técnicas, ¿qué más les enseña a las profesionales en belleza?

M.O.: Les indico que estudien el estado de ánimo de sus clientes y eso le puede ayudar al profesional a vislumbrar la razón por la que su cliente acude a ella. Por ejemplo, escuchar atentamente al cliente, interpretar sus deseos y necesidades, y hacer una propuesta concreta del trabajo eso contribuye a lo más esencial que es la autoestima lo que requiere el cliente en un peinado o un corte.

Fuente: eldia.com.bo