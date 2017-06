MAS anuncia ley transitoria para salvar elección judicial; Oposición ve fracaso

No se cumplieron criterios en género y plurinacionalidad

El oficialismo en la Asamblea Legislativa anunció una ley transitoria para flexibilizar los requisitos de las listas de candidatos a altas autoridades judiciales, toda vez que en las postulaciones no se cumplieron en algunos casos los criterios de paridad de género y plurinacionalidad. En tanto, Unidad Demócrata (UD) advirtió que no se puede cambiar la ley a la mitad del proceso y que el oficialismo no quiere admitir que esta preselección ha fracasado.

De acuerdo a ley y reglamento, por cada departamento la Asamblea Legislativa debe escoger a cuatro candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de los cuales dos deben ser varones y dos mujeres.

Sin embargo, en algunos casos eso no se cumple. Como ejemplo, las autoridades legislativas explicaron que en La Paz sólo se presentó una mujer para el TSJ, y que en Tarija sólo un varón está postulando al TCP.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que también hubo incumplimiento en cuanto al criterio de plurinacionalidad. La Ley del Órgano Judicial exige en su artículo 20 que la Asamblea debe respetar para la preselección de candidatos se debe respetar la “interculturalidad y la equivalencia de género”.

Los presidentes de las cámaras legislativas descartaron ampliar el plazo para que se presenten postulantes, porque eso ya se hizo antes. En ese entendido, anunciaron que se viabilizará una ley transitoria –que sólo será vigente para este proceso- con la finalidad de flexibilizar los criterios de género e interculturalidad, pero también se modificará el reglamento de la preselección.

Montaño explicó que con la próxima reforma se permitiría que la lista de candidatos preseleccionados tenga un menor número de mujeres o de varones, respecto al mínimo que por ahora está vigente.

Aseveró que en esta preselección se busca a las mejores personas para que sean candidatas al Órgano Judicial, y no se puede subordinar los criterios de meritocracia, conocimiento, experiencia e idoneidad, a los criterios de plurinacionalidad y género.

Por su parte, el jefe de bancada de UD en Diputados, Wilson Santamaría, expresó el rechazo absoluto de su bancada a la nueva reforma. Indicó que el proceso electoral comenzó mal y que más bien debe anularse este proceso y comenzar uno nuevo con mayor énfasis en una calificación de postulantes independiente.



Cuestionó el interés del MAS de continuar con este proceso de preselección y criticó que el oficialismo no admita el fracaso de esta convocatoria.

A su turno, la diputada Lourdes Millares de UD advirtió que cambiar la ley a la mitad de la preselección podría llevar consecuencias jurídicas, puesto que los postulantes se presentaron con un reglamento determinado y no se pude cambiarlo a “medio camino”.



Anunció también que las mujeres no permitirán que se disminuya el cupo que por norma deben tener en las listas de candidatos para los altos tribunales.

