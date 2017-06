Mauricio Macri llamó a un comerciante cordobés que le escribió para contarle sus problemas

Fue ayer a la tarde. El dueño de una parrilla le expresó su preocupación por la avalancha de juicios laborales. El Presidente le adelantó que ya está tratando ese tema con el gobernador de Córdoba.

Fachada. La Parrilla de Mirta, donde Macri llamó a sus dueños. /GoogleMaps

“Hola, ¿Agustín?, soy Mauricio”. Así empezó la charla telefónica que mantuvo el presidente Mauricio Macri con el dueño de una parrilla de Córdoba, a quien sorprendió el mandatario ayer a la tarde, como respuesta a sus cartas enviadas.

El teléfono sonó a las 14.30 en Talleres al 700, en Córdoba capital, donde se encuentra “La Parrilla de Mirta”, propiedad de Agustín Abuh, un comerciante que le escribió varias cartas al Presidente para contarte las dificultades que atraviesa en su rubro.

“Las primeras dos cartas fueron hechas a mano, fueron para saludarlo por su asunción y demás, después le mandé otras 20 cartas a su Facebook para contarle los problemas, sobre todo por la enorme cantidad de juicios laborales que afrontamos”, le contó Abuh al diario La Voz del Interior.

El comerciante contó que esta es una práctica habitual en él: “Pasaba algo y yo le escribía. Le daba mi opinión sobre tal o cual medida. Me alegro por tal decisión o esta otra cosa no me gustó, le decía”, dijo.

Abuh, un joven que hoy es la cabeza de una empresa familiar que comenzó hace 26 años, contó que su insistencia por escribirle al jefe de Estado fue porque “nos iniciaron muchos juicios laborales por cosas inexplicables” y sostuvo que “yo tenía fe en que Macri tenía que leer la problemática interna y real de un negocio”.

“Macri me empezó a preguntar cosas y le expliqué la problemática principal de las cartas”, que le había enviado hasta la fecha, expresó el comerciante.

En la comunicación telefónica Macri le adelantó al dueño de la parrilla que “estaba hablando con Juan Schiaretti (el gobernador de Córdoba) el tema de las ART para que haya juntas médicas y no más un solo médico decidiendo”, reveló Abuh. Y contó que el Presidente le dijo que “vamos a seguir por la otra parte judicial, estamos seleccionando jueces capaces para solucionar estos problemas”.

“Le comenté que directamente tengo un abogado con sueldo para que me defienda: ‘es una locura’, me respondió”, le contó el propietario de la parrilla al diario cordobés.

En otro tramo de la charla, el comerciante le aclaró a Macri que “cualquiera que venga a querer embargar la caja justa o injustamente, será una situación dura donde no voy a ceder”, a lo que el mandatario le respondió: “Te entiendo”, aseguró Abuh.

En relación a una de las medidas más criticadas de la gestión de Macri, como fue el aumento de tarifas en los servicios públicos, Abuh le dijo que “si tiene que valer tres veces más pero que el servicio sea bueno, ese es el costo, le dije y él me agradeció por eso”, reveló.

Macri también saludó a la madre del dueño de la parrilla, cuando éste puso su teléfono en manos libres. Lo que siguió fue una invitación a Macri para que vaya a comer a la parrilla. “Me dijo que algún día vendría y me agradeció mucho estar con él”, concluyó.

Por último, el comerciante se mostró sorprendido por la reacción de Macri: “Se me movió el piso, estamos pechando para adelante con muchos problemas y que te llame el Presidente para acompañarte es reconfortante”, dijo.

Hace una semana Macri apuntó contra el diputado K, Héctor Recalde, a quien acusó de manejar un grupo de estudios de abogados y jueces que hicieron mucho daño y que tienen “comportamientos mafiosos”. “Tenemos que enfrentar estas cosas, por ejemplo a la mafia de los juicios laborales que destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios laboralistas, por suerte una minoría, con un grupo de jueces laboralistas conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina”, dijo Macri.

