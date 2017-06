Médicos denuncian que Tezanos no está registrado como abogado en el Ministerio de Justicia

El presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, denunció que el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto no estaba inscrito en el RPA poniendo en tela de juicio su profesión como abogado.

“Hemos visto el Registro Público de Abogados del Ministerio de Justicia y entendemos que no está registrado, y no sabemos cómo está firmando si es que no está inscrito”, dijo el galeno referido a la presentación un recurso de acción popular que presentó Tezanos Pinto contra los paros médicos.

Fuente: Red Uno, ABI