Ministro Cocarico desafía a ADEPCOCA y dice que socializarán Ley de Coca en los Yungas

La organización cocalera de los Yungas a través de una resolución dijo que no permitirá más visitas que tengan como objetivo socializar la Ley General de la Coca, el ministro dice que cumplirán su cronograma.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. Foto: ANF

La Paz, 5 de junio (ANF).- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, dijo que cumplirán el cronograma de socialización de la Ley General de la Coca en la zona de los Yungas del departamento de La Paz y que no le preocupa la declaratoria de persona “no grata” de ADEPCOCA.

“No me preocupa en absoluto, manifestaciones que vienen de la derecha no me tienen que preocupar me tienen que alegrar”, declaró el titular de Desarrollo Rural, quien fue declarado persona “no grata” por la Asociación Departamental de Productores de Coca y las Regionales de Nor y Sud Yungas.

Respecto a la advertencia de los productores de coca que no permitirán más visitas del Gobierno para socializar la norma sobre la hoja de coca, Cocarico sostuvo que continuarán ingresando porque tienen que cumplir un cronograma con las organizaciones de la región.

“Nosotros seguimos con nuestro trabajo, tenemos un cronograma de socialización del reglamento vamos a seguir trabajando. No vamos a trabajar con la gente de oposición porque tiene otra visión y en eso estamos muy claros”, sostuvo Cocarico.

Este lunes, la ADEPCOCA emitió la resolución 008/2017 en la que además de declarar persona no grata a la autoridad gubernamental y advertir que no permitirán que se siga socializando la “ley maldita”, también amenazaron con medidas de presión.

En la resolución se declaran en estado de emergencia y advierten que las tres provincias de los Yungas “no se responsabilizarán de cualquier hecho que pueda pasar”, al señalar que también podrían asumir medidas de presión.