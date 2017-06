Mira a Carlos Vives cantando “La guitarra” de Los Auténticos Decadentes

Posiblemente Los Auténticos Decadentes hayan creado hace más de 20 años uno de los clásicos más coreados de los últimos tiempos en latinoamérica. Seguro muchos de los que están leyendo esto han terminado sus borracheras cantando visceralmente aquella estrofa que dice: “Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar/ quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz”.