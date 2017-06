Morales dice que buscar la renuncia a un alcalde con bloqueos es “golpe de Estado”

“Pero no estoy defendiendo sólo a los alcaldes del MAS, sino a todos los alcaldes”, aclaró Morales.

Evo Morales en un acto en Palacio de Gobierno. Foto: ABI.

La Paz, 16 de junio (ANF).- El presidente Evo Morales aseguró este viernes que es un golpe de Estado tratar de buscar la renuncia de una autoridad municipal a través de bloqueos, marchas, paros u otras medidas de presión.

“Algunos concejales se juntan para conspirar a su alcalde o su alcaldesa, algunos dirigentes también, pensando en el revocatorio que es constitucional, pero (no comparto) que en algunos lugares con bloqueos intenten hacer renunciar al alcalde (porque eso) es un golpe de Estado”, dijo.

En los últimos meses se registraron varios problemas en los municipios del país, donde las organizaciones sociales cuestionan la administración de sus alcaldes, y los casos que más llamaron la atención fueron los conflictos de Achacachi, Camiri y recientemente el pedido de revocatorio en La Paz.

Sin embargo, Morales expresó su desacuerdo que algunos movimientos sociales, que derrotaban a las dictaduras militares, ahora “conspiren” con medidas de presión para buscar la renuncia de alcaldes.

Entonces “de ser defensores de la democracia no podemos pasar ahora a ser golpistas, no comparto eso. Pueden existir problemas, lamentablemente no todos los alcaldes son iguales, pero si hay algún alcalde que está robando y si hay pruebas, llévenlo a la justicia, que lo procesen, que lo metan a la cárcel, no vamos a defender al corrupto”, agregó.