Morales dice que recibirá a la alcaldesa de Antofagasta en el Palacio si visita Bolivia

El Mandatarió felicitó la “excelente” intervención de Huanacuni y Arce ante la OEA por el caso de los nueve bolivianos detenidos en Chile.

El presidente Evo Morales y la alcaldesa Karen Rojo.

La Paz, 15 de junio (ANF).- Después de que la alcaldesa de Antofagasta generará una polémica sobre una posible visita al municipio de Cochabamba, el presidente Evo Morales aseguró que la burgomaestre no está impedida de pisar suelo boliviano e incluso se ofreció a recibirla en el Palacio de Gobierno.

“Nosotros no estamos prohibiendo. Los chilenos pueden entrar sin visa, no tenemos ningún problema si vienen a visitarnos. Si la Alcaldesa de Antofagasta quiere visitar, que venga, le vamos a recibir en el Palacio. No somos rencorosos, no somos vengativos”, afirmó, durante la entrega de un coliseo deportivo en la provincia Ingavi de La Paz.

El pasado fin de semana se dio a conocer la visita de la alcaldesa Karen Rojo por invitación de su par de Cochabamba, José María Leyes, para firmar acuerdos de hermanamiento, sin embargo esa comuna negó haber enviado una invitación a la funcionaria chilena.

La alcaldesa de Antofagasta acusó al presidente Evo Morales de “imponer dictadura en sus gobiernos comunales”, tras la polémica que provocó su anuncio de visitar Cochabamba. Afirmó que el mandatario humilla a los pueblos de Chile y Bolivia.

“Lamento profundamente la presión política que recibió la municipalidad de Cochabamba al tener que desmentir el encuentro entre dos alcaldes. Nuevamente el Gobierno del señor Evo Morales humilla no solo al pueblo chileno sino también al pueblo boliviano al intentar prohibir la visita de esta alcaldesa”, aseveró.

Actuación en la OEA

Morales también se refirió al canciller Fernando Huanacuni y al ministro de Justicia Héctor Arce y felicitó su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que denunciaron la detención de los nueve bolivianos en Chile.

“Felicitar al Canciller y al Ministro de Justicia por decir la verdad sobre los nueve detenidos en Chile en la OEA. Excelente exposición de los hermanos al denunciar cómo Chile está abusando de Bolivia (…). No son todas las autoridades chilenas, solo algunos que quieren vengarse con Bolivia y descargan su rabia en los nueve bolivianos que están luchando contra el contrabando”, señaló.

Los nueve funcionarios bolivianos (dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional) están presos en el penal de Alto Hospicio acusados de “robo” y otros delitos, sin embargo, fueron capturados por carabineros de Chile en el momento en que luchaban en la frontera contra la ilícita actividad del contrabando.