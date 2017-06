Morales no logra recuperar la confianza, según encuesta

Desde enero, el mandatario mantiene una tendencia a la baja. Para su partido (MAS) estas cifras no reflejan la realidad porque Evo tiene amplio apoyo.

Página Siete / La Paz

La confianza es uno de los valores que el presidente Evo Morales no logra capitalizar en los últimos meses, según una encuesta realizada por Mercados y Muestras.

La suma entre las opciones entre “mucha confianza” y “algo de confianza” arroja el siguiente resultado: 35% de los 800 encuestados confía “algo” o “mucho” en el Jefe de Estado, mientras un 48%, producto de la suma de “poca confianza” y “nada de confianza”, confía poco o nada en el mandatario, que ya lleva 11 años continuos en el poder.

El ejercicio fue realizado en las nueve capitales de departamento, la ciudad de El Alto y ciudades intermedias desde el 13 al 17 de mayo de 2017 y revela que el mandatario no logra recuperar la confianza de la que gozaba en anteriores meses.

La versión del oficialismo difiere de los resultados entregados por la encuestadora. La senadora Nélida Sifuentes considera que el Presidente tiene la confianza plena del pueblo boliviano, que se puede observar en los diferentes actos públicos y de entrega de obras en las que los pobladores expresan su cariño al mandatario.

En septiembre de 2016, en una encuesta realizada por Mercados y Muestras, el Presidente registraba un 46% de encuestados que le tenía “mucho” o “algo” de confianza, mientras un 54% de los encuestados indicó que tenía “poca” o “nada” de confianza en Morales, quien en más de una ocasión manifestó que no cree en las encuestas.

En enero de este año, un 21% dijo que tiene “mucha” confianza en el Jefe de Estado, mientras un 51% expresó que confía “poco” en Morales y un 26% dijo que no tiene “nada” de confianza y en una encuesta de marzo el 16% dijo que tiene “mucha” confianza; el 54% “poca” confianza y el 29% “nada” de confianza.

La encuesta que se presenta ahora fue realizada en las nueve capitales de departamento, la ciudad de El Alto y ciudades intermedias, y tiene un margen de error esperado de 3,47% y una confiabilidad de 95%.

Con ese descenso en las últimas encuestas, Morales atraviesa por un momento difícil en cuanto a confianza. En la anterior encuesta, la ministra de Comunicación, Gisela López, acusó a este matutino de tergiversar sus propios resultados de su propia encuesta.

En su criterio, se debería sumar las alternativas “mucha confianza” y “poca confianza” con lo que el mandatario gozaría de un 70% de confianza.

Punto de vista

Franklin Pareja, Politólogo

Desconfianza, la tendencia

Los últimos datos de la encuesta nos permiten observar que la desconfianza en Evo Morales se ubica mayoritariamente en el ratio negativo, dado que si sumamos los valores de los ciudadanos que tienen “Poca confianza” y “Nada de confianza” se obtiene 48% de desconfianza en general; por otra parte, si sumamos los valores positivos de “Mucha confianza” y “Algo de confianza” obtenemos en general 35% de confianza, permitiendo inferir que la tendencia de los que “Ni confían ni desconfían” (15%) es más proclive a decantarse en el tiempo hacia la desconfianza.

En este escenario, la confianza en Evo Morales y la percepción a su desempeño como presidente, en realidad son dos variables con un elevado nivel de correlación, por tanto, cabe indagar cuáles son los factores que podrían estar determinando esta sensación en la percepción de la ciudadanía.

Pues bien, “algunos” probables factores aparte del desgaste natural, podrían estar relacionados a la sensación del incremento de la delincuencia, los constantes escándalos de corrupción irresueltos, la sistemática acción hegemónica y prorroguista que genera rupturas internas y alejamiento de importantes sectores del país (salud, cocaleros de Yungas, etc.) todo esto, en un contexto económico en paulatino declive, asfixia creciente de las unidades productivas del sector privado que cada vez ofrecen empleo más precario o simplemente reducen su planilla de trabajadores incrementando el desempleo o migrando a la informalidad crónica, además de las evidentes señales de opacidad e incertidumbre en la información oficial, situaciones que terminan configurando una percepción de agotamiento, hartazgo y desconfianza de la población, la cual percibe con mayor agudeza que no existe relación coherente entre la encendida retórica gubernamental, que cada vez coincide menos con la realidad, procurando justificar en responsables externos (Imperio, la derecha, etc.) el creciente déficit de calidad institucional y democrática. Como corolario de esta percepción ciudadana, esta tendencia negativa, se confirman nuevamente con los datos del primer cuatrimestre (enero-mayo), donde se aprecia que la sensación a la gestión del presidente ubicada en el ratio “Regular” ha subido nueve puntos (de 39 a 48) y la percepción de “Buena” ha bajado nueve puntos (de 34 a 25), concluyendo que al día de hoy la percepción se orienta más hacia una sensación desfavorable con respecto a la imagen y la gestión del presidente Morales; quizás por eso, estos días vimos una intensa promoción orientada a la generación de empleo, dirigida mayormente al segmento de mano de obra intensiva pero poco cualificada, en definitiva, la desconfianza es la tendencia.