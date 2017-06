Mundos íntimos. ¿A quién le importa la edad? Nos pusimos de novios ya grandes, pero nos enamoramos como adolescentes

El 84 años, ella 68. Magín Fernández y Beatriz Cogliati se conocieron y fue, casi, flechazo. El se ofreció a arreglar su calefón y ella lo esperó vestida como de fiesta. Hoy hablan de este nuevo amor y también de sexo.

Fuera del mandato social. Viudos ambos, confiesan que no se sienten viejos. Como no viven juntos, todas las mañanas se envían un mensaje de whatsapp. Foto: Julio Juárez.

Te puedo dar un beso? La inesperada pregunta de Magín sorprendió pero también encantó a Beatriz Cogliati, más conocida en el ambiente como Betty, al regreso de un paseo juntos por la costanera norte en un domingo lluvioso y frío. Había conocido al hombre, que le llevaba dieciséis años, en un centro de jubilados de Balvanera donde ella es especialmente activa como profesora de danzas folklóricas y organizadora de actividades. Su pretendiente, de 84 años, se había lanzado con todo y ella no se quedó atrás. A partir de entonces el primer beso de la flamante pareja se convirtió en el inicio de una relación apasionada e intensa como pocas.

“Yo vine de Asturias, España, en 1952 –cuenta Magín Fernández, hoy, novio oficial de Betty–. Estuve casado durante casi sesenta años con una mujer llamada María Gloria a la que quise mucho. Ella murió de cáncer en 2014 y a partir de entonces, con un hijo y tres nietos, me sentí muy solo y triste viviendo en un departamento desangelado en Buenos Aires. Yo estaba de verdad muy deprimido. Llegué a pensar que no soportaría continuar en ese estado sombrío. Mi soledad era casi total dado que a mí no me gusta encontrarme a conversar con hombres. Ellos siempre hablan de lo mismo y en ese sentido los temas me cansan: autos, carburadores, el clima, el fútbol y cosas así. Y nunca falta en el grupo el tipo que se ufana de todas las mujeres que llevó a la cama. En eso son todos campeones de alta gama. Hasta da un poco de risa escucharlos”.

“Lo cierto es que un día mi hijo, y también una psiquiatra que yo consultaba, me convencieron de que saliera de mi encierro porque no me hacía nada bien. Y salí. Se me ocurrió darme una vuelta por un centro de jubilados de la calle Moreno, cercano a mi casa, llamado Rincón de la alegría. Supe después que el centro estaba poblado de mujeres. Si no me equivoco son alrededor de cien. Cuando llegué me miraron todas con recelo y desconfianza. Yo seguí adelante como si nada y les propuse arreglar un poco el lugar, cambiar los tubos de luz, armar un baño nuevo, ordenar todo, en fin, un montón de cosas que sé hacer dada mi condición de técnico mecánico, gasista, electricista, plomero, de todo. Cuando vi por primera vez a Betty me llamó la atención pero no dije nada. Debo admitir que entre los dos nos mirábamos con notable insistencia. Fue en ese clima de creciente aproximación que ella preguntó a los cuatro vientos, como para que todos escucharan, si conocían a alguien que arregle calefones. Yo sonreí y me ofrecí de buen grado a ir a su casa para hacer el arreglo. Ella aceptó de inmediato y me parece que ahí empezó una historia que ya no tiene vuelta atrás”.

Betty lo esperó en la casa como vestida de fiesta. Jubilada igual que él, ella también es viuda. Estuvo casada durante veinte años y, tras la muerte de su marido, estuvo quince años sola y volvió a casarse con un hombre que la acompañó durante diez años más hasta que también murió. Ella, que fue enfermera toda la vida en hospitales psiquiátricos, se quedó con una hija, que hoy tiene 45 años y dos nietas de las que se ocupa diariamente con la mayor dedicación. “Estábamos en el centro de jubilados y yo había dicho en voz alta, como para nadie, que necesitaba alguien que me arreglara el calefón –cuenta Betty recordando los inicios del actual noviazgo-. Magín se ofreció de buena gana y eso me cayó muy bien.”

Familia ampliada. Marcela, la hija de Betty (parada, a la izq.) junto a sus dos hijas Antonela y Candela y a su marido, Alfredo, en una reunión con mamá… y su novio. Familia ampliada. Marcela, la hija de Betty (parada, a la izq.) junto a sus dos hijas Antonela y Candela y a su marido, Alfredo, en una reunión con mamá… y su novio.

“Una tarde vino a mi casa, se tomó su tiempo y dejó el calefón en perfecto estado. No quiso cobrarme ni un peso por su trabajo. Yo, a manera de compensación o quién sabe por qué, le di una tarjetita donde escribí algo así como que estaba naciendo entre nosotros una amistad y algo me decía que el vínculo sería perdurable. No sé si fueron esas las palabras exactas pero la idea era esa. Algo estaba surgiendo mutuamente y pronto sabría que eso que nacía era un amor verdadero.” “La relación entre nosotros tuvo un fuerte envión el Día de la Bandera de 2016. Hubo una gran fiesta en el centro, con mateada y baile. Ahí Magín y yo nos pusimos a charlar y nos olvidamos de todo lo demás. Nos reíamos de cualquier cosa, nos contábamos nuestras vidas, hacíamos planes no demasiado pensados. En la charla descubríamos que teníamos un montón de cosas en común y que podíamos estar callados sin sentir molestia alguna ante el silencio cómplice. Después él me llevó a mi casa y quedamos en hacer un paseo a la costanera norte”.

La historia de amor se va tejiendo a dos voces y con lujo de detalles. “Cuando Betty me dio la tarjetita con el mensaje amistoso yo sospeché que se trataba de algo más -dispara Magín con picardía-. Consulté a mi hijo y él pensó lo mismo. Supuse inicialmente que a mi hijo le molestaría que yo “traicionara” a su madre muerta con otra mujer. Pero no. Al contrario. Mi hijo me alentó a ir para adelante en la relación incipiente. Empecé entonces a acercarme a Betty con mayor atrevimiento. Creo que a partir de ahí las cosas se fueron dando naturalmente. Un domingo de lluvia y frío acordamos los dos pasar el día en la costanera. Otra vez volvieron las miradas, los gestos, los acercamientos mínimos o ya no tan mínimos. Después fuimos a parar a una pizzería donde pasó algo gracioso. Pedimos una cerveza –el placer de tomar cerveza es otra de las cosas que nos une– y hablamos tanto y tanto de tantas cosas que nos olvidamos de pedir la pizza. Pero los dos estábamos convencidos de que la habíamos pedido y pasadas dos o tres horas llamamos al mozo para reclamar y el mozo vino y nos dijo que no habíamos pedido nada. Nos miramos entre todos y nos matamos de la risa. Hicimos entonces el pedido y al finalizar la jornada llevé a Betty con el auto hasta su casa como siempre lo hacía. Ella me invitó a pasar y ahí no sé qué locura me agarró pero de pronto en una especie de impulso la arrinconé en su cuarto y le pregunté sin pensarlo si podía darle un beso. Ella al principio se hizo la estrecha pero después accedió y nos dimos un piquito prolongado que duró no sé cuánto tiempo. La cosa es que a partir de ese beso quedamos, como se dice, bien pegaditos”.

“A mí parece que el amor entre nosotros fue naciendo naturalmente –dice Betty por su parte–. Quiero aclarar que yo estaba bien en la vida, no buscaba compañero ni nada. En el centro de jubilados me sentía muy contenida y acompañada por gente de primera. No tenía tiempo de sobra. Pero la llegada inesperada de Magín cambió todos los planes, me sorprendió. No es cierto, como dice él, que yo me haya hecho la estrecha cuando me propuso besarme después del ya casi legendario paseo por la costanera norte en un día donde la tormenta parecía eterna. El siempre me atribuye cosas que no son ciertas. Pero esa característica suya, medio burlona, es algo que también me atrae de su persona.”

“Lo cierto es que si bien no vivimos juntos todavía, estamos de novios, una palabra que, la verdad sea dicha, nos cuesta pronunciar en voz alta. Por suerte no hubo mayores problemas con las familias de ambos. Es cierto que algún nieto se sintió molesto al principio por una comprensible fidelidad al abuelo que ya no estaba. En tal sentido el recién llegado fue visto en parte como un intruso. Pero después de pasados unos meses de nuestra relación, el tema casi no interfiere, ya se fueron conociendo. Magín y yo nos comunicamos todas las mañanas por whatsapp y siempre con palabras románticas de ambos lados”.

Yo soy más demostrativa que él en el plano de los afectos. Me gusta abrazarlo, besarlo, agarrarlo, decirle cosas, tomarlo del brazo o de la mano cuando vamos por la calle. El es más sobrio y se expresa a través de actos concretos. Yo en cambio hablo más y le digo cosas que a él le parecen tontas como que lo amo con todo mi corazón y otras frases comunes y gastadas como esa. Yo sé que en el fondo a él le gusta que le hable así. Yo digo y hago. Magín hace. Somos los dos jubilados pero eso no significa que seamos pasivos en la vida cotidiana. Siempre tenemos algo que hacer como el cuidado de hijos y nietos; a mí me gusta ver telenovelas por televisión, a él le gusta arreglar cosas, los dos estamos en Facebook, yo más que él, y por suerte vivimos a dos cuadras, es decir, muy cerca uno del otro.

Nuestra idea común es pasarla bien, vivir el presente sin pensar ni en el pasado ni en el futuro y menos aún en la muerte que no es un tema para nosotros. Al contrario. Nos sentimos más vivos que nunca, más sensibles, más juntos. Le sacamos jugo a cada día como si el día fuera una naranja. Y nos tomamos juntos hasta la última gota. Parece exagerado pero así es. En el fondo los dos sabemos por experiencia que en esta vida nada es para siempre. ¿A quién le importa la edad? Nos pusimos de novios ya grandes, pero nos enamoramos como adolescentes.”

“Y claro que tenemos sexo –se anticipa a responder Magín ante una pregunta formulada con cautela–. Admito que lo tenemos con las limitaciones del caso. Yo ya estoy quemado, como se dice, pero uno tiene siempre sus recursos. Mi hijo no me cree cuando le cuento que Betty y yo nos bañamos juntos. Pero así es. Es una ceremonia sagrada para nosotros donde por supuesto no falta lo erótico. Hay partes del cuerpo adonde yo no llego para fregar como corresponde con agua, esponja y jabón… Y Beatriz sí puede hacerlo, también yo con ella, y eso nos llena de felicidad. También le hago masajes de vez en cuando. Los dos somos conscientes de los problemas que arrastra la edad avanzada. Ya se sabe. Una vez que uno cumple los sesenta el cuerpo empieza a debilitarse y a perder cosas: caen algunos dientes, se pierde la vista en parte, se cae el pelo, uno se vuelve hipertenso –los dos lo somos– y la energía sexual, para qué negarlo, disminuye gradualmente. Pero nosotros decidimos juntos corrernos del mandato. No nos sentimos viejos para nada. Hacemos el amor, aunque nos digan que el amor ya está hecho, y caminamos del brazo por la calle con total naturalidad. Disfrutamos mucho de estar juntos y tenemos todo tipo de proyectos para el futuro –pronto haremos un viaje a las Cataratas– casi como si fuéramos chicos que recién empiezan a caminar por la vida”.

Betty y Magín coinciden en que el viejo dicho acerca de que no hay edad para el amor es cierto. “Así como estamos, vamos perfecto –insiste Betty cuando la charla va finalizando–. No hay secretos entre nosotros, no hay celos cuando cada cual habla de sus amores anteriores y perdidos por causa de muerte o lo que sea. Al contrario. Disfrutamos de compartir esas historias y de entendernos en casi todos los planos. Sabemos que a veces algunos nos miran asombrados, quizás con una mezcla de curiosidad y de envidia”.

“En el centro de jubilados Magín hace Tai-Chi y un taller muy bueno de memoria cognitiva. Yo le enseñé a bailar chacarera, gato y escondido. Ahora está aprendiendo zamba que es un poco más difícil. No nos molesta que el otro integrante de la pareja tenga sus ocupaciones y tareas casi siempre relacionadas con los nietos y la familia en general. Pero eso no impide que encontremos momentos para nosotros, para estar unidos en silencio, llorar juntos si es necesario, reírnos, cocinar, compartir paseos por el país o simplemente salir a caminar por el barrio como dos tortolitos que se aman, porque sí, eso no podemos ocultarlo, nos amamos casi desde el primer día que nos conocimos y nada parece indicar que eso que una vez empezó por culpa de un calefón defectuoso vaya a terminarse”.

Fuente: clarin.com