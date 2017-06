Muñoz asegura que Bolivia “falta a la verdad” en foros internacionales

El canciller chileno Heraldo Muñoz se refirió a las polémicas que su país mantiene con Bolivia, en una entrevista con el diario La Tercera.

El jefe de la diplomacia chilena dijo que no le sorprende la ofensiva comunicacional internacional que Bolivia desplegó en los temas de la demanda marítima y de los detenidos en Chile y que, sin embargo, para Muñoz, el Gobierno de Evo Morales no logró el respaldo en ningún foro internacional.

“Bolivia está llevando a distintos foros internacionales variadas acusaciones contra Chile. Todas, sin embargo, tienen un denominador común: son falsas. Bolivia falta a la verdad, manipula información y ofende a las autoridades y al pueblo chileno. Resultado: en ningún foro internacional ha recibido respaldo alguno; Bolivia está quedando aislada”, dijo.

En este sentido, Muñoz aseguró que el “gobierno boliviano tiene cero credibilidad en la comunidad internacional” y ejemplificó que en el Consejo Permanente de la OEA, donde Bolivia expuso el tema de los nueve detenidos, “lanzaron una extensa diatriba, Chile refutó con fuerza y la sesión se acabó. Ningún país siquiera hizo ademán de pedir la palabra”.

Consultado sobre si es el peor momento de las relaciones diplomáticas con Bolivia, Muñoz dijo que “hay dos caras” al respecto: “Una es la ofensa permanente que el presidente Evo Morales y su gobierno lanza contra nuestro país, las acusaciones falsas (…) Pero hay otra cara muy importante, que el Presidente Morales pareciera querer ocultar, lo que yo llamo una integración silenciosa: aumento de las inversiones chilenas en Bolivia, miles de ciudadanos bolivianos viviendo en Chile”.

Dijo que no suele responder los tuits del presidente Morales y que “ignora el 99 por ciento” de sus publicaciones. “Chile nunca empezará a insultar a Bolivia ni utilizaremos foros internacionales para para llevar polémicas ficticias”, dijo.

Demanda Marítima

Respecto a la demanda marítima, Muñoz dijo que “el gobierno de Bolivia pareciera querer conseguir con esta guerrilla comunicacional lo que no va a conseguir en La Haya. Pareciera que apuesta a que Chile se rinda y, para evitar este mal clima, ceda soberanía territorial. Eso no va a ocurrir. Ni en la Corte de La Haya -que ya dijo que no existe ningún derecho de Bolivia a un acceso soberano al mar- ni fuera de la Corte”.

Aseguró que su país no dejó de lado el tema comunicacional ya que “Chile considera todas las variables y todos los escenarios de acción. Ningún aspecto es dejado al azar”.

Consuiltado sobre si la renuncia de la jueza ad hoc de Chile en La Haya, Louise Arbour, afectaría la posición chilena, Muñoz aseguró que “no se verá afectada en nada” y que su país no tendrá dificultad en encontrar a otro juez con “prestigio internacional”

Silala

Sobre el proceso de las aguas del Silala, Muñoz dijo que la memoria “ya está en la imprenta de Holando” y uqe será entregada el 3 de julio.

“Participé activamente en las discusiones del documento y me parece que demostrará inequívocamente que se trata de un río internacional, con todas las consecuencias que ello trae”, aseguró.