Muñoz dice que Bolivia hace campaña de ‘guerrilla’ y reitera que Chile no cederá soberanía

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que la apuesta a la hostilidad no dará resultados y que está en curso una “integración silenciosa”. Consideró que la OEA hizo un ‘gesto amistoso’ en el caso de los 9 bolivianos detenidos.

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, en entrevista con CNN. Foto: Captura de CNN

En una extensa entrevista en CNN, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó que Bolivia está en una campaña de “guerrilla” y advirtió que no logrará que su país se rinda y entregue territorio como pretende.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) “no les va a dar el territorio que pretenden”, dijo , tras señalar que los roces con su vecino están en un segundo orden de importancia.

“Probablemente Bolivia cree que con estas acciones de hostilidad Chile va a decir: me rindo y entrego territorio. Chile no lo va a hacer porque hay un tratado de 1904 que estableció las fronteras de manera perpetua, Chile no cede soberanía”, dijo y añadió: “Pensarán que por la vía de la campaña, de la guerrilla van a obtener algo que no lo van a obtener en la CIJ”.

Bolivia demandó a Chile ante la CIJ para que cumpla sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico. El demandado arrebató a los bolivianos su salida soberana al mar tras la invasión y posterior guerra de 1879. En reiteradas oportunidades se afirmó que el Tratado de 1904 no resolvió el conflicto.

Muñoz es una de las autoridades conservadoras de la administración de Michelle Bachelet e identificada por el gobierno de Morales como defensor de los intereses de cúpulas. En varias oportunidades desmereció gestiones nacionales en foros internacionales sobre temas como la demanda marítima y la reciente exposición de la situación de los 9 detenidos en Iquique.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó el miércoles la denuncia sobre torturas contra los nueve capturados el 19 de marzo en la frontera cuando luchaban contra el contrabando. Muñoz dijo que ninguno de los miembros se pronunció y que el pedido del diálogo y solución diplomática de la Presidencia fue “un gesto amistoso”.

El canciller Fernando Huanacuni afirmó este viernes que permanecerá vigente la política de denunciar en diferentes foros internacionales la ilegal detención y tortura de los dos militares y siete funcionarios aduaneros cuando luchaban contra el contrabando. El 20 próximo es la audiencia de los detenidos, donde se espera obtengan su libertad.

“Lo que nosotros esperamos es que entren en el uso de la razón y liberen de manera inmediata a los nueve detenidos”, explicó el canciller boliviano y consideró que el mantener la actual situación implicará un desconocimiento chileno de las normas internacionales.

Muñoz destacó en la entrevista con CNN del jueves que hay una “integración silenciosa” bilateral en diferentes ámbitos y dijo que es un “tema secundario” los últimos roces con Bolivia.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz