No hay inventor…

Arturo Yáñez Cortes

Que no se joda con su invento, suele decirse y, sostengo, es lo que le está pasando al régimen con motivo de la nueva elección de sus altos cargos del Órgano Judicial. El último episodio es otra prueba más de ello. Los inefables presidentes de las Cámaras Legislativas acompañados de sus conmilitones de la Comisión de Constitución, con cara de cementerio, como twiteó otro parlamentario, no tuvieron más remedio que anunciar el aborto del proceso de selección (para el TCP y el Tribunal Supremo) a cargo de la Asamblea, porque no pudieron cumplir con las cuotas de género y representación indígena. Hasta tuvieron el tupé de afirmar que fue respuesta al pedido formulado por un asambleísta de la oposición, al que ¡vaya milagro!… esta vez, le hicieron caso.

No quiero ni imaginarme la ira que habrá tenido con ellos su amo jefazo (ay tatituy!!!) pero como decía Goethe la ley puede ser muy dura (aunque en este proceso ya parecía chicle) pero la realidad es mucho más dura y testaruda.

Así las cosas: la declaratoria como desierta de la convocatoria: ¿fue un acto de buen gobierno o será solo tomar aire y ganar tiempo, para afinar la estrategia envolvente en curso? Huelo lo último, toda vez que a partir del fracaso de la primera “elección” judicial en la que los candidatos que quedaron seleccionados luego de la aplanadora del oficialismo en la ALP, perdieron como en la guerra en las urnas pero igualito no más fueron posesionados personalmente por su jefazo, con resultados harto conocidos, era elemental que la segundita, por mucho maquillaje que lleve, seguiría similar o peor camino, incluso desde estas fases previas.

La forzada ampliación del plazo para presentar las candidaturas; la presentación de más del 70% de funcionarios oficialistas como candidatos; las candidaturas de operadores que demostraron con su indigno desempeño sobradas pruebas de su absoluto servilismo al partido oficialista pretendiendo seguir cobrando las facturas de su vergonzoso proceder; el pavor que ya demuestra el oficialismo por otra nueva derrota en las urnas y otras perlitas, han causado que la segundita este resultando peor que la primera y, todo indica que maquillajes, convocatorias y ampliaciones más o menos, el producto será peor del que hoy, la administración de justicia y el ciudadano boliviano, padece.

La comedida participación del sistema universitario, que intentó ser mostrado como garantía de transparencia, no ha convencido a nadie, entre otras, por la discutida selección de los representantes universitarios y su papel de florero. Por ejemplo, triste el rol de la tricentenaria San Francisco Xavier, cuyo representante –me dicen los que saben de su normativa- fue extrañamente designado entre gallos y medianoche por una facultad y no por la instancia máxima de gobierno, pues representa a la Universidad toda, recayendo en un ex Consejero de la Magistratura, nombrado a dedo por su mismísimo jefazo… vulnerando el art. 12. III de la CPE, pese a lo cual, le metió no más con el cargo, por muy trucho que fue.

En suma, el proceso hace aguas y por todos los flancos, pero fieles a la “Doctrina Morales” del meterle no más, pese a quien pese y sin importar las consecuencias, el oficialismo hará aparecer a sus candidatos que –salvo un descomunal fraude- terminarán vapuleados por el soberano en las urnas, pese a lo cual, terminarán no de Magistrados sino de MASistrados, dándole el tiro de gracia a la ya moribunda administración de justicia boliviana y, lo que es peor, a los derechos de todos los ciudadanos a merced absoluta del partido y sus no muy santos intereses. Solo importa la reelección, eterna si fuera posible, mantener la impunidad de la nueva oligarquía (sacrificando algunos fusibles) y prostituir el sistema de justicia para depredar el debido proceso de todo quien se les oponga. A propósito, Silvia Rivera Cusicanqui, dice: “Hay ciertos momentos en que los gobiernos ya no necesitan sociólogos para ser analizados, sino psicoanalistas”.