Odebrecht: contradicciones entre el cambista brasileño y su ex jefe

Meirelles dijo que se le pagó a Arribas “en Perú” y su ex jefe lo calificó de “mentiroso”.

Oitiva Leonardo Meirelles, ex cambista brasileño. Reuters

El cambista brasileño Leonardo Meirelles y su ex jefe Alberto Youssef se contradijeron en varios tramos en las declaraciones que hicieron ante la justicia argentina, según la versión completa de sus testimonio a la que accedió Clarín en exclusiva.

En los testimonios sin juramento de decir la verdad que dieron por separado el 10 de mayo pasado, Youssef calificó a Meirelles como “mentiroso y ligero” y dijo que “mintió mucho” para lograr un acuerdo de delación con la justicia brasileña. “No es una persona de confianza”, enfatizó. Mientras que Meirelles aseguró que los supuestos pagos para el titular de la AFI, Gustavo Arribas, los hizo “en Perú”.

Los testimonios fueron tomados a través de una teleconferencia de la que participaron los fiscales argentinos Sergio Rodríguez y Federico Delgado y la fiscal brasileña Lenamara Ossorno. Luego de ser traducidos oficialmente al español, esta semana fueron incorporados a las causas por el supuesto pago de sobornos de Odebrechet para obras con AYSA que investiga el juez federal Sebastián Casanello y a la denuncia de Gustavo Arribas contra Meirelles por falso testimonio que tramita el juez federal Claudio Bonadio.

Ayer por la noche, en el canal de noticias A24, se dieron a conocer por primera vez algunos fragmentos en video de dichas declaraciones.

#AnimalesSueltos Caso Odebrecht: el arrepentido Leonardo Meirelles apuntó contra Gustavo Arribas pic.twitter.com/MdImD4ZgyK — América TV 📺 (@AmericaTV) June 23, 2017

Luego de que en tres oportunidades Youssef y su abogado ofrecieron declarar como testigos como bajo juramento de decir la verdad, los fiscales señalaron que un testimonio “como lo prevé el artículo 249 del Código Procesal” era suficiente.

En su testimonio, que hasta ahora no se conocía textualmente, Youssef contestó que “no hice ninguna operación estructurada” (pagar coimas) al ex titular de AYSA Carlos Ben, José Luis Lingieri, al “corcho” Rodríguez o a Julio de Vido por la planta potabilizadora de agua del Delta y la planta depuradora de Berazategui. Luego recordó por qué fue condenado en Brasil y tampoco reconoció los apodos de los que habrían cobrado parte de los 35 millones de dólares en coimas conocidos como Festanca, Duvidoso o Ricardo K.

Explicó que el hacía transferencias a cuentas en el exterior por orden de Odebrecht o su subsidiaria OAS pero que no sabía el nombre de los titulares de las mismas. En su testimonio de 15 páginas, dijo que esos nombres los podían conocer, por ejemplo, “el presidente o vicepresidente de Camargo, Dalto Avanzini y Eduardo Leite”. “Lamentablemente, yo no tengo cómo colaborar porque a mi no se me pidió nada, nada con Buenos Aires, nada con la Argentina”.

Luego se le preguntó si Meirelles había hecho operaciones con la Argentina. Fue entonces que afirmó que “para mi era mentiroso y ligero. ¿Entiende? Entonces, lo que él mintió mucho, para hacer el acuerdo suyo (de delación”. “No dice la verdad sobre lo que realmente sucedió. No es una persona de confianza. No creo en nada de lo que Meirelles dijo, a no ser que me lo pruebe con un documento”. Admitió que hizo transferencias a la Argentina pero para pagar gastos de turistas de le empresa Marsans Brasil.

Luego habló Meirelles en la teleconferencia quien confirmó que entre el 2009 y el 2013 trabajó para Youssef a través de empresas offshore que tiene en Hong Kong llamadas LFI y DGX Import y Export y que hizo unas cuatro mil transferencias financieras para pagar coimas. Hasta que en el 2014 fue detenido, junto a Youssef, por el caso Lava Jato. A fines del 2016 firmó un acuerdo de delación premiada con el juez de Curitiba, Sergio Moro, y viajó a China para traer los documentos con los códigos de transferencias llamados Swift que entregó al magistrado. Dijo que cobrara el 1% de cada transferencia que hacía por pedido de Youssef, quien trabajaba para Odebrecht y otras empresas vinculadas al Lava Jato. Después los fiscales argentinos le preguntaron si se acordaba de alguna operación vinculada con la Argentina y contestó: “Sí, en realidad fueron algunos para Gustavo Arribas, si la memoria no me falla y otra persona, ahora no recuerdo su nombre, que son pagos que se realizaron en Perú y esas personas eran personas que harían traspasos a políticos en los países de origen”.

– ¿Y del doctor Arribas recuerda algún detalle?

– No, en realidad yo recibí la orden de pago de Alberto Youssef y, en verdad, no recuerdo si fue de OAS o de Odebrecht, que era un pago que la persona estaba esperando el comprobante de la orden de pago. Si recuerdo que Alberto Youssef vino y me pidió lo más rápido posible el comprobante de liquidación de dichas operaciones con esa persona”.

Seguidamente, agregó que “se realizaron varios pagos en virtud de que esa cuenta no estaba registrada en mi banco de Hong Kong, entonces tuve que hacer varios pagos para completar el valor total, que creo el total del pago era algo cerca de los 850.000 dólares, si me memoria no me falla”. Afirmó que el nombre de Arribas habría figurado en ese comprobante de pago y por eso lo recordaba.

Cuando se le preguntó cuántos eran dijo que “son más de diez por un motivo simple. El límite diario de transferencia de mis cuentas del HSBC, del Standard Chartered de Hong Kong, cuando las empresas no eran personas, o cuanto las empresas no estaban registradas en el sistema con una anticipación de treinta días, tenía que hacerse el pago fraccionado de 64 mil dólares , de 36 mil dólares que complementaran el monto total de 100 mil diarios”. Como “ninguno de esos fondos” volvió a su cuenta, “creo que la persona había cobrado”. Meirelles explicó que si los montos eran inferiores al millón de dólares se acreditaron automáticamente.

En su testimonial de 19 páginas, aseguró que los cobros que recibió en sus cuentas en el exterior eran “pagos de sobornos de alguna obra de esas consultoras y países fuera del Brasil”.

Cuando se le preguntó por los famosos apodos como Duvidoso, dijo que Youssef sacaba pequeños papelitos de su billetera con los números de cuenta y de banco pero que “generalmente no me daba el nombre de la persona”. Luego tiraba el papelito a la basura. Las órdenes de pago a Youssef se las daban “los directores financieros de Odebrecht y de OAS”.

Cuando se le preguntó si conocía a la offshore Klienfeld Services a través de la cual se le pagaron sobornos al ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime, según la diputada Graciela Ocaña, dijo que “probablemente sí”. También admitió haber escuchado el nombre de Fernando Migliazzo en la oficina de Youssef y de la empresa IECSA. Pero, aclaró, que no conoce al ex titular de IECSA Alejandro Calcaterra.

Consultadas fuentes de la defensa de Arribas por estos testimonios, informaron que solicitaron a Bonadio el envío de un exhorto al juez Moro para que envíe los documentos con los pagos Swift y otro a Suiza para que confirme que el titular de la AFI “solo recibió un giro de 70.500 dólares” por la venta de sus muebles en un departamento de Brasil.

Las fuentes recordaron que Meirelles en su declaración por el acuerdo de delación premiada ante la justicia brasileña dijo que no sabía a quién le pagaba los sobornos por orden de Youssef, mientras que ante los fiscales argentinos identificó a Arribas. Y que demostrarán que Arribas “nunca viajó a Perú” en su vida, a pesar de que Meirelles dijo que le pagó los sobornos en ese país. Por estas y otras contradicciones en la defensa de Arribas se sospecha que detrás del testimonio de Meirelles “está la mano de la (Procuradora General, Alejandra) Gils Carbó”.

