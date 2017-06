Oriente exige al ‘tigre’ pronunciarse

Conflicto. Los refineros emitieron un comunicado por las declaraciones de Freddy Téllez.





Ref. Fotografia: Conferencia. Álvarez (centro) sostuvo que no tienen de qué preocuparse y que están tranquilos.

La dirigencia refinera, con su presidente Ernesto “Keko” Álvarez a la cabeza, emitió un comunicado pidiendo al club The Strongest se pronuncie de manera pública sobre el supuesto caso de extorsión por la demanda interpuesta al técnico César Farías por agredir físicamente al dirigente Benjamín Saucedo. Según los verdolagas, el doctor Martín Iturri, personero de los atigrados, los habría visitado para resolver el problema entre ambos clubes, días antes que Freddy Cortez dijera públicamente que Oriente Petrolero habría pedido 300 mil dólares a los paceños para que desistan de la demanda.

Esperan una respuesta. “Nosotros no tenemos que hablar ni de montos ni nada. La primera iniciativa de reunión en este caso fue solicitada por parte del doctor (Martín) Iturri para resolver este conflicto de esa manera, dando un monto económico y con una disculpa pública que ellos propusieron. Siempre se recalcó que todo iba a ser para bien social y en ningún momento era para ninguno de los dos clubes. Es más, dentro de esas conversaciones Oriente pedía que esta multa, si había para resarcimiento del daño, en lo posible debería ser cubierta no por el club, sino por el demandado, el profesor Farías”, señaló Álvarez. Los refineros habrían mantenido reuniones con Iturri para dar una solución al problema con Farías y habría quedado en organizar un partido en pro de Davosan y el hospital Oncológico. Tras las declaraciones de Téllez, todas las negociaciones se pararon y ahora los cruceños quieren que The Strongest aclare públicamente.

“Primero nosotros estamos pidiéndole públicamente al club The Strongest que se manifieste, que digan que si no solicitaron esta reunión, si ellos consideran que ha habido una extorsión dentro de una reunión, donde el doctor Iturri vino (a Santa Cruz) y se reunieron con el Dr. Castedo. Eso es lo primero que hay que aclarar y en función de eso ustedes se van a ir dando cuenta que una persona que no está hablando pero es dirigente de The Strongest”, finalizó Álvarez.

