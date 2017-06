Pando: Alertan intención de llevar zona franca a puerto Evo y daño a Cobija

Empresarios ven que generaría problemas a Cobija.

Pando: Alertan intención de llevar zona franca a puerto Evo

Zofra de Cobija. Foto: Ministerio de Comunicación.

COBIJA/PERLA DEL ACRE

El presidente de los Empresarios Privados de Pando, Eugenio Fusi, advirtió que algunos políticos y empresarios están trabajando para que el gobierno cierre la Zona Franca en Cobija y la instale en la población de Puerto Evo, situación que ocasionaría una profunda crisis y la paralización de desarrollo en la capital pandina.

El 12 de octubre de 1983 durante el gobierno de Hernán Siles Suazo se sancionó la Ley No 571 creando la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija por un tiempo de 20 años, posteriormente se amplió por otro periodo de 20 años mediante Ley No 1850 el 7 de Abril de 1998. A menos de un año para el vencimiento de la vigencia de Zona Franca, las autoridades del departamento aún no lograron otra ampliación.

Fusi destacó que la Zona Franca dio impulso al progreso y desarrollo de la ciudad de Cobija, cuya cantidad de población actualmente supera los 60.000 habitantes.

–Perla del Acre (P.A.): ¿Todos están trabajando para ampliar la vigencia de Zofra-Cobija?

—Eugenio Fusi (E.F.): “Lamentablemente algunos empresarios y políticos que supuestamente están trabajando para ampliar la vigencia de la Zona Franca en Cobija están con doble discurso, por debajo tienen la intención de llevar a Puerto Evo, es bueno que salgan todos a la palestra porque más adelante vamos a mostrar las pruebas. Se están creando logias para sacar grandes beneficios”.

–P.A. ¿Puede mencionar nombres de las personas con doble discurso?

—E.F. “No puedo mencionar los nombres por ahora, pero tenemos varios datos de aquellas personas que están con esa intensión, más adelante serán desenmascarados. Es gente que ya se benefició de la Zona Franca Cobija, ahora quieren moverse a otro lado para seguir sacando buenos réditos como siempre lo han hecho y eso no puede ser, tenemos que poner todos los puntos sobre la meza”.

–P.A. ¿La presión de sectores sociales será importante para mantener a Zofra-Cobija?

—E.F. “Hace un año atrás todos los movimientos sociales estaban de acuerdo en prorrogar la Zona Franca en Cobija y de pronto se fueron callando varios, mientras algunas autoridades y empresarios trabajan por debajo para trasladar a Puerto Evo, incluso ya se han comprado terrenos. En la reunión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia me recomendaron que nos pusiéramos de acuerdo, porque hay gente que pide la ampliación y otros sugieren que se traslade a otra zona”.

–P.A. ¿Cuál sería el efecto si Zofra Cobija se cierra?

—E.F. “El momento en que salga Zona Franca de Cobija vamos a tener grandes problemas, la ciudad perdería mucho, la población estaría en crisis, porque es un departamento demasiado olvidado, recién le está dando importancia el gobierno, con la construcción de los puentes, las carreteras, pero eso todavía es para mediano y largo plazo. Estamos a menos de un año para que finalice los últimos 20 años y recién nuestras autoridades se están preocupando por este malestar que tenemos los empresarios y la ciudadanía en general”.

–P.A. ¿La Zona Franca beneficia a todos?

—E.F. “Hay voces discordantes incluso de nuestras autoridades en el sentido de que se debería eliminar Zona Franca porque no trae muchos beneficios, aspecto que lo califico como equivocado porque los beneficios siempre se los ha dado, solo que no se los quiere ver, muchas veces se ha manejado políticamente, pero el crecimiento de Cobija y de Pando en general se debe a la Zona Franca”.

Erbol / Bolivia