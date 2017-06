Pepe se fue del Real Madrid y criticó a Zidane

El defensor se va al PSG y en una entrevista que brindó, le pegó al entrenador del Merengue y al club por sus actitudes hacia él.

Pepe dialogó con El Partidazo de Cope y no se guardó nada, le pegó a Zinedine Zidane. Todo ésto surge luego de que se oficializára la salida del defensor del campeón de la UEFA Champions League y aquí te dejamos algunas de las declaraciones más fuertes.

– “Zidane y el Madrid sabían que me iba antes que yo”.

– “Podía haber firmado antes con algún equipo, pero quise esperar para no desestabilizar al equipo“.

– “Las formas del Real Madrid no han sido las correctas”.

– “El club no me ha defendido con el tema de Hacienda. Sabe que lo tengo todo al día y ¿tú has visto al club defenderme? Eso me ha molestado. Me ha dolido mucho. Yo siempre intenté cumplir mis obligaciones como ciudadano”.

– “¿El entrenador con el que me quedo? Con Benítez, me ha gustado su sinceridad y eso que al principio no me ponía”.

– “Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. ¿Que si no entiendo por qué desaparecí del equipo? Eso es. Tal cual”.

En un tono más tranquilo, se despidió de los hinchas del Real Madrid a través de las redes sociales

En un mensaje difundido a través de su perfil de Instagram el defensa portugués se despidió de los aficionados madridistas.

“Pisar el Santiago Bernabéu y sentir vuestro apoyo siempre fue mágico! En mi corazón guardo vuestro cariño y este sentimiento de deber cumplido… El Real Madrid y vuestro cariño siempre harán parte de mi historia, de mi vida”, indicó.

Pepe recordó que “el 12 de julio de 2007” llegó al Real Madrid “con la ilusión de un niño que llegaba donde había soñado todos los días de su infancia”. “Hoy, 10 años después, me toca despedirme y dejar de vestir este escudo”, continuó.

El central portugués afirmó que “todos” los días que vistió la camiseta del Real Madrid lo hizo “con ilusión”. “Hoy solo puedo dar las gracias a todos vosotros que me habéis apoyado, que habéis escrito conmigo esta bonita historia. Gracias a cada uno de vosotros que me habéis acompañado. Gracias a todos los amigos y compañeros que sé que se quedarán allá donde vaya”, remarcó.

El jugador de origen brasileño confesó que lo mejor de los últimos diez años ha sido “entrenar cada día, convivir con todos y cada uno de los empleados de este club”.

Fuente: foxsports.com.ar