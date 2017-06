Personas independientes formarán Comité Electoral

FBF. Solo se aprobó el Reglamento del Estatuto del Congreso. Los dirigentes ya no se refirieron a las acusaciones de presunta corrupción que hizo Marco Peredo.





Ref. Fotografia: Avanzan poco. Marco Peredo (al centro), presidiendo el Congreso ayer. La dirigencia atraviesa un momento crítico.

Personas independientes, sin ningún vínculo con club alguno o asociación, y que no hayan tenido relación al menos en los últimos dos años, son algunos de los requisitos que deben reunir los miembros del nuevo Comité Electoral y la Comisión Electoral de Apelación, que serán elegidos el próximo lunes en Cochabamba, en la continuación del Congreso de la FBF, que ayer volvió a declarar un cuarto intermedio tras reinstalarlo en la mañana.

Poco avance. Tras la reinstalación del Congreso ayer y luego de las deliberaciones, se aprobó el reglamento estatutario del congreso y el código electoral, pero quedó pendiente la aprobación del Comité Electoral y la Comisión Electoral de Apelaciones.

“Lo que se quiere es buscar el consenso necesario para nominar a los cinco miembros de este comité y a los cinco miembros de la Comisión Electoral de Apelación. Nos reuniremos el lunes previo a que se distribuyan los currículos de los postulantes para estos cargos y que sea el congreso que proceda a la aprobación¨, explicó Marco Peredo, presidente interino de la Federación a la conclusión de las deliberaciones que se llevaron a efecto casi sin ninguna problema de los ya producidos el sábado entre Marco Peredo y la dirigencia de la ANF como también algunos de la Liga, por presuntos hechos de corrupción.

Los requisitos. Las personas interesadas en asumir los cargos del Comité Electoral y de la Comisión Electoral de Apelación deben cumplir con una serie de requisitos para demostrar independencia: no ser dirigentes de clubes ni asociaciones, no estar en actividad como dirigente, no contar con vinculación contractual con la Federación ni con los clubes en los dos últimos años ni tener relaciones de parentesco con algún dirigente hasta el cuarto grado.

“Son varios requisitos de elegibilidad para cumplir y dar transparencia electoral y esta comisión se la elija, se la posesione, para permitir conducir el proceso electoral en el mes de agosto”, mencionó Peredo.

En la cita de la jornada se dieron nombres de los posibles miembros del comité electoral, pero esos profesionales deben estar acompañados por sus currículos. Las personas elegidas estarán al frente de este trabajo por espacio de cuatro años: finalizados los comicios del nuevo directorio federativo continuará en funciones en caso de que en este tiempo se requiere de sus servicios.

Elecciones. Las elecciones de la Federación se efectuarán el 11 de agosto, los candidatos serán evaluados, a su vez, por una Comisión de Transparencia y Gobernancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Todavía no está definido cuáles serán los métodos para la valoración de la idoneidad de los aspirantes a la presidencia y a las vicepresidencias.

Asimismo, el congreso federativo tiene pendiente la aprobación del Código de Ética, el estatuto señala un plazo de 60 días para su implementación y sus integrantes también deben contar con independencia al fútbol boliviano.

Tarijeño

Cortez anuncia que dejará la dirigencia

Se irá. Freddy Cortez presidente actual de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), principal señalado por Marco Peredo de presuntos hechos de corrupción, anunció ayer en contactos con los medios en Cochabamba, que una vez finalice la gestión (de la ANF), se irá a su casa.

“Apenas cumpla mi gestión en la federación, muchas gracias porque no estamos para estos trotes, no estamos para estas situaciones en desmedro solamente de la familia. No ganamos nada, más que el afán de brindarnos por la niñez y la juventud y eso me causa mucho malestar”, afirmó. De la misma forma que finalicé en la Asociación Tarijeña de Fútbol.

