Políticos hechos a “los jueces”

Arturo Yáñez Cortes

Dicen, que la peor calamidad del inocente, es la ignorancia del juez. Por mi parte, yaparía que esa situación se agrava, si además, el juzgador procede con base a consignas partidarias que debe obedecer –levantar la mano- por lo que contrario a lo que debiera acaecer durante un proceso en el que se decide sobre los derechos de una persona, no se resuelve según las pruebas producidas, sino por las órdenes de su jefazo, por lo que el Debido Proceso brilla por su ausencia.

La sentencia condenatoria dictada por los “jueces” oficialistas del Senado de la Asamblea Legislativa (con una sonada excepción que sólo confirma la regla) en contra del Magistrado Cusi, constituye el peor ejemplo de aquel escenario. El llamado Tata Cusi logró fama cuando asombrosamente declaró que dictaba sus sentencias consultando la coca (siendo defendido a rajatabla por ello por el oficialismo), ahora ha sido defenestrado por las órdenes del partido que lo eligió en la Asamblea (puesto que por muchos votos que haya obtenido en la votación, jamás superó el 50%+1 del soberano), por haberse convertido la piedra en el zapato dentro del sumiso Tribunal Constitucional Plurinacional (como acaba de contarlo, sin que sea novedad).

En el foro chuquisaqueño, era de conocimiento público que esa su “rebeldía” –bronca diría yo- emergió a partir del cumplimiento de la orden por sus colegas magistrados de no elegirle Presidente del TCP como él consideraba le correspondía al tener más votos que el resto (aunque, reitero ninguno había ganado ni nada parecido) y no fue precisamente un legítimo ejercicio de independencia. De hecho, la elección del magistrado formó parte del mismo mecanismo del resto: apoyo partidario en la ALP y nada más.

No obstante, siendo que ha sido condenado por prevaricato y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, es extremadamente absurdo y sobre todo arbitrario, que los “jueces” del Senado que levantaron la mano, le hayan metido no mas según la acusación del “fiscal” (que terminó públicamente pollado), pero… por haber cumplido con una norma legal, que hasta muchos de “los jueces” han debido a su turno el 2012 levantar la mano cuando les tocó sancionar la Ley No. 245 del Código Procesal Constitucional, cuyo art. 9 faculta expresamente aplicar la medida cautelar de la suspensión temporal de la ley confutada mediante una acción de control de constitucionalidad, hasta la resolución final.

Por tanto, el Tata Cusi ha sido condenado por sus ex correligionarios ahora convertidos en sus verdugos por cumplir esa ley e incluso, muchos de los que en próximas semanas levantarán su mano para ratificar su condena en apelación, habrán hecho lo mismo antes para sancionar ese artículo y también para elegirle como candidato a magistrado. Del Debido Proceso que como jueces debían garantizar, ni rastro, puesto que no hubo juez independiente e imparcial, menos valoración razonable de las pruebas y tampoco habrá apelación a cargo de otro juez independiente e imparcial.

No se trata de un detalle menor, sino refleja la estupidez jurídica que produce el poner a miembros de una instancia netamente partidaria como es la Asamblea Legislativa en una función absolutamente ajena a esa su naturaleza: juzgar, que debe regirse por el respeto del Debido Proceso y no por consignas y escarmientos partidarios u otras deplorables circunstancias que como en el caso, no hacen más que multiplicar la deslegitimación de ese órgano, convertido en una vulgar caja de resonancia de los jerarcas del régimen, pese a que con su ovejuno proceder, generan daños irremediables a las personas y a sus derechos. “No es lo mismo juzgar que hacer Justicia”, decía Gema Espinosa.