Preocupación por uso excesivo de formol

Se sienten desprotegidos y piden tener acceso gratuito a la salud.





Ref. Fotografia: Peluqueros buscan organizarse para luego realizar un ampliado nacional.

Freddy Reyes, presidente de la Federación Nacional de Peluqueros, Peinadores y ramas a fines, indicó que últimamente muchos peluqueros han enfermado y otros han muerto debido a los productos del alisado progresivo que realizan en los salones de belleza. Esto se debe a que muchos trabajadores de este rubro están comprando productos que tienen más formaldehído (formol), de lo que debería contener. Estos no cumplen con la cantidad de químicos permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El formaldehído es un compuesto orgánico volátil que, con facilidad, se convierte en gas o vapor. La exposición a altas concentraciones de este elemento puede provocar dificultades respiratorias graves e incluso la muerte.

Organización. Por esta razón es que la federación nacional de peluqueros, convoca a todos los trabajadores de este rubro en Santa Cruz, a un congreso hoy (09:00) en la Central Obrera de Bolivia (COB) para armar una federación apolítica departamental para tocar varios temas de interés común.

Situación. Ramiro Ramos, secretario de la misma federación, manifestó que ellos se sienten totalmente desprotegidos ya que no tienen ningún tipo de seguro como exige la ley, sus trabajos los expone a enfermedades que hasta los puede llevar a la muerte. Y por último, hay muchos problemas entre colegas “debido a que la ley dice que cualquier trabajador que gana sueldo tiene derecho a beneficio social, y al pagar este beneficio quedamos en la calle porque no tenemos de dónde pagar ya que no ganamos mucho”, dijo.

Fuente: eldia.com.bo