Putin: “En una guerra entre Rusia y EE.UU. nadie sobreviviría”

En caso de un conflicto armado directo entre Rusia y EE.UU. no habría sobrevivientes, dijo el presidente ruso Vladímir Putin, en una entrevista con el cineasta estadounidense Oliver Stone, cuyo extracto ha sido publicado por el canal de televisión por cable Showtime, donde el próximo 12 de junio se estrenará la película documental ‘La entrevista a Putin’ (‘The Putin Interviews’).

“Creo que nadie sobreviviría”, respondió Putin al ser preguntado si habría la posibilidad de una victoria de parte de EE.UU. en caso de una guerra entre ambas naciones. El mandatario además dijo que no pierde la esperanza de que Moscú y Washington restablezcan sus relaciones bilaterales.

Por otro lado, el jefe del Kremlin afirmó que la OTAN se dedica a la “búsqueda constante de un enemigo externo” con el fin de justificar su existencia.

“Ya no existe el Bloque del Este (países socialistas de Europa Central y del Este que durante la Guerra Fría mantenían rivalidad con Occidente), ya no existe la Unión Soviética. ¿Entonces para qué la existencia de la Alianza Atlántica? Me parece que para justificar su existencia, la OTAN necesita un enemigo externo”, agregó.

Fuente: actualidad.rt.com