¿Qué fue de Jon Secada, cuando se cumplen 25 años de su éxito ‘Otro día más sin verte’?

En marzo de 1992, y con la fe puesta en su carrera de solista, el entonces desconocido Jon Secada lanzó su primer sencillo. Se trataba de Just Another Day, una balada que, gracias a sus pegadizas notas, llegó rápidamente al número 5 del Hot 100 de Billboard. Sin embargo, el intérprete quería más. Así, tres meses después, publicó Otro día más sin verte, la canción que -aun 25 años después- lo mantiene en la memoria colectiva de Latinoamérica y Europa como uno de los cantautores más icónicos de los 90. Pero, tras el abrumador éxito de su primer disco, el nombre de Jon Secada dejó de tener presencia mediática y los rankings internacionales no volvieron a escuchar su nombre. Aunque el cubano jamás ha estado inactivo e incluso se ha enfrentado a una gran celeb latina en materia de derechos de autor.

Nacido en La Habana en 1961, tuvo que abandonar su tierra a los 8 años. “Hay muchas cosas que no recuerdo, probablemente por todo lo que tuvieron que pasar mis padres para emigrar”, comentó el cantante a Oprah Winfrey. Pese a ello, el compositor guarda grandes memorias de su infancia y adolescencia en Miami, donde posteriormente estudio bachillerato de música y un máster en ‘jazz performance’. Así, a finales de los 80, Secada fue contratado como corista de la histórica banda Miami Sound Machine -liderada por Gloria Estefan-, que le dio la oportunidad de experimentar como futuro baladista. De esa forma, en 1991, Juan Secada se trasformó en Jon Secada y comenzó a grabar su disco homónimo que, en 1993, alcanzó el top 10 de los discos más vendidos.

Con Otro día más sin verte como carta de presentación y otros hits como Angel y Do You Believe In Us? sonando en las radios, Secada amplió su campo con la composición de otros melosos himnos como Bella, interpretada por Ricky Martin, y Don’t Turn The Lights Off’, de Enrique Iglesias. Sin embargo, en 1995 la carrera del artista pareció estancarse. Aunque no desapareció del ambiente musical. Al menos, no del todo.

Porque Secada se trasladó a Broadway, donde hasta 2004, protagonizó musicales como Grease, Cabaret y Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat. Asimismo, después de su debut, Secada ha grabado 10 discos -junto a dos recopilaciones- que han sido aclamados por la crítica y muchos de sus pares.

Asimismo, el caribeño, quien está casado con Maritere Vilar y tiene dos hijos, se enfocó en programas de caridad, como la lucha contra la hepatitis C -enfermedad que sufrió su padre- y la producción de shows de talentos como Yo Soy y Latinamerican Idol. Además, en octubre de 2014, estrenó su autobiografía llamada Un día nuevo. “(Quiero) que el que lea mi libro pueda identificarse con muchos elementos de mi vida, de la misma manera que lo he podido hacer con mi música”, comentó a People, revista a la que también adelantó uno de los “bombazos” que contiene su libro: una controvertida pelea con la novia de Piqué. “Tuve un roce con Shakira, que se convirtió en una enseñanza de lo que un artista puede llegar a sentir cuando cree tanto en su carrera”, dijo Secada a Notimex.

De acuerdo con sus palabras, hace algunos años, él habría recibido una canción escrita por la colombiana y habría realizado un “demo” con su letra, razón principal por la que habría solicitado figurar como colaborador. “Ella dijo que no estaba de acuerdo. La llamé y terminamos en una discusión terrible. Al final sí me dio un porcentaje”, confesó Secada. Pero esa no ha sido la única polémica que el intérprete ha sufrido en el último tiempo. Sobre todo después de ser captado con una posible amante en una discoteca en 2011 y reconocer que había perdido su virginidad con una prostituta. Por otra parte, Secada también se ha visto enemistado con la familia del fallecido salsero Benny Moré, quienes lo acusan de aprovecharse de su trayectoria en su último disco homenaje de 2017. “Me da una pena grandísima”, explicó a Univisión. A pesar de ello, Secada admite que se siente contento, que no ha dejado de estar vigente y que está agradecido de su eterna fama internacional.

