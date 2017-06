‘Quiero estar en las redes, no convertirme en ‘Star”

Profesional. Hoy 10 de junio lanzará el Fan Page Dra. LauGordy.com en Facebook e Instagram.







Los “popes” de la moda no son las únicas voces con nombre propio en las redes sociales y los blogs, ya que profesionales de distintas áreas están a la vanguardia y crean nuevos espacios de “influencers”, que más allá de los perfiles habituales y marcados en los favoritos de numerosos usuarios de la red, forman parte de una hornada distinta, que conjugan difusión de información con otro tipo de contenidos Tal es el caso de la guapa y elegante médico cirujano, Laura Gordy Pugliessi, que está pronta a sacar su fan page.

P. ¿Laura, hace cuánto ejerces la profesión de médico cirujano?

L.G.: Estoy ya tres años ejerciendo la profesión en una clínica privada de cirugía plástica. Egresé de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

P. Nos enteramos que estás pronta a estrenar tu página digital personal donde brindarás consejos de salud…

L.G.: La página surge porque considero que siempre es bueno poner al servicio de los demás lo que uno sabe hacer. En mi caso lo que sé es medicina y al conversar con familiares, amigos y hasta pacientes, me doy cuenta que existe mucha desinformación sobre algunos temas de salud. Así que deseo compartir conocimientos y disipar algunas dudas.

P. ¿Qué tipo de consejos darás?

L.G.: La página que pienso subir a las redes como Facebook e Instagram será orientada para todo tipo de familia. Siendo los temas principales salud, belleza y bienestar, pero desde un punto de vista joven, nuevo y sobre todo actualizado y confiable. La idea es dar información fidedigna, creada con el único fin de ayudar o informar sobre temas relacionados al cuerpo humano.

P. ¿Realizarás consultas y recetarás?

L.G.: No. No pretendo dar consultas on line. De hecho jamás lo recomendaría. Siempre es necesario acudir a un médico de confianza para obtener una revisión en persona. Yo solo daré consejos.

P. ¿Con tu página te convertirás en una 'influencer' de salud?

L.G.: No me gusta el término “influencer”, lo confieso, quizás porque este término está muy contaminado por el mundo del marketing en sectores como la moda, tecnología, marcas, celebrities… Sin embargo, con las redes sociales quiero mejorar mi atención profesional para estar más conectada, ser más cercana y humana. Porque las redes sociales son una herramienta de comunicación fantástica y la comunicación es esencial para el ser humano. Quiero estar en las redes sociales, no convertirme en “star'.

