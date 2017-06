Quintana lanza loas a la Revolución cubana en su estreno como embajador boliviano

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado, acompañado por Marcelino Medina González, ministro interino de Relaciones Exteriores, recibió ayer miércoles en audiencia solemne al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Ramón Quintana Taborga. Foto: granma.cu

Quintana: Revolución cubana es un ejemplo para el mundo

Reaparece Juan Ramón

El nuevo embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, afirmó que una revolución a noventa millas de Estados Unidos hay que estudiarla en todas sus dimensiones por ser un ejemplo para el mundo.

Este territorio es de dignidad y Cuba demostró en casi 60 años que es posible construir un país soberano, pues supo sacar adelante unos de los procesos de cambios más importantes de América Latina y el resto del orbe, declaró Quintana a Prensa Latina tras presentar la víspera sus cartas credenciales ante el gobierno de la mayor de las Antillas.

De la isla caribeña debemos y podemos aprender, y sobretodo trabajar con ella, esta es una Revolución que está permanentemente bajo fuego, y yo no conozco otro país que haya soportado durante tantos años una agresión económica, política y cultural, aseguró Quintana.

En los últimos dos siglos ninguna nación fue tan atacada y resistió una feroz política de estrangulamiento, recalcó el ex ministro de la Presidenciade Bolivia. Este proceso revolucionario debe ser analizado, estudiado en sus múltiples dimensiones, pues se trata de una nación pequeña con 11 millones de habitantes, quienes son blancos de las estrategias hostiles de la mayor potencia militar y financiera del mundo, explicó.

Cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, me convocó para ser embajador aquí, yo me sentí enormemente honrado por esta designación, y estoy extremadamente satisfecho pues mi nombramiento de alguna manera es el cumplimiento de un sueño, dijo Quintana.

Una de mis mayores aspiraciones que tuve desde muy joven fue conocer al pueblo cubano y su Revolución, comentó el académico.

Estar en Cuba representando a Bolivia no es tarea fácil y la misión no solo es profundizar los nexos, es ratificar los compromisos contraídos, hacerlos más dinámicos y eficientes, señaló.

Por tal motivo -agregó- debemos de encontrar fórmulas políticas y diplomáticas para fortalecer esta relación.

También Evo -en referencia al Jefe de Estado- pidió trabajar desde Cuba para acercar el mundo andino-amazónico hacia el Caribe, pues si hay algo que caracteriza la región es el desconocimiento mutuo.

Si queremos avanzar y sostener nuestros procesos de cambios es vital conocernos, argumentó el diplomático.

El Caribe es un territorio soberano y es válido que este junto a Suramérica y Centroamérica, y podemos fortalecer nuestros lazos, apuntó.

Históricamente existieron políticas que distanciaron estas regiones para garantizar el dominio del imperio, mientras más lejos estemos, a pesar de la cercanía geográfica, le resultara más fácil al gran capital arremeter contra los pueblos, alertó Quintana.

A mí no solo me toca entender esto, sino transmitir al pueblo boliviano esa experiencia, por lo que no se trata simplemente de los temas de una agenda, sino de comprender la colosal magnitud del esfuerzo de este pueblo para mantenerse erguido y servir de ejemplo para América Latina y el Mundo, manifestó el nuevo embajador.

ERBOL (Tomado de Prensa Latina)